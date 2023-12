Šéf Porsche a VW Group ztratil optimismus: „Čeká nás nejtěžší rok, budeme bojoval o každé auto,” řekl a ohlásil propouštění před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

A tón změnil opravdu rychle. Zatímco ještě před pár týdny investorům avizoval rekordní výsledky a hovořil o tom, jak Porsche těží ze své robustní pozice, teď firmu přepíná do krizového módu. Problémem jsou stávající ekonomická situace, rostoucí náklady, Čína i nové modely.

Tak to eskalovalo rychle, říkávají Američané. Psal se 25. listopad 2023 a šéf automobilky Porsche i celé skupiny VW Oliver Blume na prezentaci pro investory v čínské Šanghaji mluvil o tom, že se jím řízená značka žene z jednoho rekordního roku do druhého a všechny klíčové ukazatele výkonnosti firma za první tři kvartály roku 2023 prudce vzrostly. „Těžíme z robustní pozice po celém světě,” prohlásil tehdy. Slova, která přednesl zaměstnancům samotné firmy jen o pár týdnů později, ale vyznívají úplně jinak.

Německý Business Insider s odvoláním na své zdroje uvnitř automobilky informuje o tom, že příznačně 13. prosince Blume namaloval na setkání se zaměstnanci o poznání černější obrázek. „Příští rok bude ten nejtěžší,” řekl bez okolků Oliver B. s tím, že před firmou leží „řetězec rizikových scénářů” a jen pokud bude Porsche fungovat jako silný tým, může v zápase s rokem 2024 vyhrát 4:3. Ne více, těsná výhra s řadou obdržených gólů je prý tím nejlepším, čeho může Zuffenhausen dosáhnout.

Šéf Porsche vidí slábnoucí zájem o nové vozy, přičemž největší riziko spojuje s Čínou. Tamní trh je pro značku - jako skoro pro každou světovou automobilku - velmi důležitý, stejně jako dnes spoustu firem doslova živí, může je příští rok stáhnout ke dnu. Varuje také před obecně slabou ekonomickou situací, rostoucími náklady a dalšími inflačními tlaky. Zbytek si Zuffenhausen spolu s EU navařil sám - automobilka chystá změny hned pro čtyři své modelové řady, přičemž svůj nejprodávanější typ přestane v EU prodávat se spalovacím motorem. Blume tak před stovkami zaměstnanců řekl, že společně budou „bojovat o každé auto”, které může být prodáno.

A nejsou to prý jen planá slova, podle Business Insideru Blume automobilku se vší vážností přepíná do krizového módu. Tomu odpovídá i nakládání se zaměstnanci. Ačkoli firma v posledních letech téměř zdvojnásobila počet zaměstnanců na současných 24 700, příští rok přijde propouštění. Vedení firmy hovoří o „neúměrném počtu lidí nastupujících na stálé pozice”, a tak 600 lidem nebudou obnoveny smlouvy s cílem, aby se Porsche stalo „maximálně flexibilní”, tedy připravené na to horší, co může přijít. Co to reálně bude, ukáže jen čas.

Šéf Porsche a VW Group Oliver Blume je obvykle samý úsměv. Nyní obrátil a chystá firmu na „nejtěžší rok”, preventivně i s vyhazovy. Foto: Porsche

Zdroj: Business Insider

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.