Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle

Petr ProkopecO tom, že je dostane, se mluvilo nejednou, teď už je to hotová věc. I když tedy ikonický off-road příští rok oslaví padesátiny, pořád si bude hrát na mladíka, pojetí světel mu v tom značně pomůže.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
O tom, že je dostane, se mluvilo nejednou, teď už je to hotová věc. I když tedy ikonický off-road příští rok oslaví padesátiny, pořád si bude hrát na mladíka, pojetí světel mu v tom značně pomůže.
Dříve sovětský, dnes ruský AvtoVAZ se do všemožných závodních sérií sice poprvé zapojil už v 70. letech minulého století, zpočátku však jen velmi okrajově. Trochu větší zápal přišel v devadesátkách, nicméně klíčovým se stal až rok 2011, kdy byla založena divize Lada Sport. Pod její hlavičkou se začala rodit nejen ryze závodní auta, ale i jejich výkonnější silniční deriváty. První takovou vlaštovkou byla modifikovaná Granta, po ní ovšem došlo i na modely jako Kalina a Vesta. V roce 2022 se pak zrodila i ostrá soutěžní Niva.
Divizi Lada Sport dnes vede Vladimír Nězvankin, který je poměrně aktivní také na ruské sociální síti VKontakte. A právě na ní „propálil“ i jednu novinku, za kterou ho jeho zaměstnavatel možná nepochválí. Před měsícem totiž vyšlo najevo, že AvtoVAZ chystá další modernizaci Nivy a jednou z klíčových novinek jsou čelní světla užívající diodovou techniku po vzoru jiné ikony stejného ražení, Mercedesu G. Přesně ty jsou na Nězvankinově snímku jasně patrné, i když výsledná podoba je trochu jiná než u Géčka - jde o čtyři segmenty zasazené do původního otvoru určeného halogenovým lampám.
Jak moc LEDky Nivě sluší, je jistě na posouzení každého, za nás ji příjemně osvěžují. AvtoVAZ navíc nezůstal jen u nich, ale přidal také odlišnou mřížku chladiče i lehce pozměněný nárazník. Nězvankin pak dodal, že sportovní verze mohou počítat se šedou barvou Typhoon, která bude zasvěcena pouze ní. Jakkoli ale auto vypadá moderněji, zbytek zevnějšku zůstává v nezměněném stavu.
Kdy přesně se modernizované provedení ukáže oficiálně, není zatím jisté. Kromě diodových světel se ovšem pochlubí také novým 1,8litrovým motorem, který bude na všechna čtyři kola posílat 90 koní. Upravena tak bude muset být i převodovka. Lada pak rovněž počítá se zesíleným stabilizátorem a brzdami převzatými z modelu Vesta, které budou prosvítat za 17palcovými koly. Novinek tedy málo rozhodně není, cena by se ovšem nadále měla držet velmi nízko u země, tedy alespoň na ruském trhu.
Niva i takřka 50. let po svém zrodu zůstane u kulatých světel, nově ovšem přesedlá z halogenů na LEDky. A nevypadá s nimi vůbec zle, jak můžete vidět níže. Foto: AvtoVAZ