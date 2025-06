Šéf týmu Formule 1 Mercedesu naštval italské taxikáře poznámkami na adresu Verstappena, ti mu to vrátili i s úroky před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hamad I Mohammed, Reuters

Letošní Velká cena Španělska byla napínavou strategickou bitvou, která nakonec mohla skončit i vítězstvím Maxe Verstappena, v posledních kolech se proti němu ale vše otočilo a on sám vše dorazil. Toto Wolff si k tomu neodpustil komentář, i jemu se ale vrátil jako bumerang.

O minulém víkendu šampionát Formule 1 zavítal do Španělska. To tradičně nepatří mezi napínavé závody z hlediska bitev na trati, hlavní roli tady hrají strategie týmů, které dokážou vše patřičně opepřit. A letošek nebyl výjimkou.

Jasně nejrychlejší na trati byly McLareny, které ale jely na dvě zastávky v boxech. Red Bull je zkusil zaskočit třemi a málem uspěl, neboť pár kol před koncem první tři jezdce v pořadí Piastri, Norris, Verstappen dělily jen jednotky sekund. Stačilo jedno nemilé překvapení pro McLaren a rudí býci mohli slavit překvapivý úspěch. Jenže jim zjevně nebylo přáno.

V 56. kole selhala technika Kimimu Antonellimu, což si vyžádalo intervenci safety caru. Podle nás to hrálo do karet Red Bullu, který mohl zůstat na trati poté, co McLareny z opatrnosti zajely do boxů v očekávání rychlého odstranění Antonelliho „vraku”. To ale zase nebylo tak rychlé, Verstappen se tedy mohl seriózně pokusit během posledních ostrých kol, kterých se nakonec odjelo jen pět, udržet pozici s ne zase tak starými červenými, tedy měkkými pneumatikami - jeden McLaren by ho nejspíš předjel, ale oba? Někoho z Red Bullu nicméně napadlo zajet do boxů též a vsadit na nové bílé, tedy tvrdé obutí, které v závodě nikdo jiný ani neobul. A od té doby šlo pro Verstappena vše z kopce.

Po restartu v šedesátém kole měl Verstappen problémy udržet vůz pod kontrolou, načež se před něj poměrně snadno dostal Charles Leclerc. Následně jezdec Red Bullu musel bojovat s druhým pilotem Mercedesu Georgem Russellem. Při tom došlo na kontroverzní moment, kdy Verstappen vyjel mimo trať, aby zabránil nehodě a vrátil se na stejném místě jako před zatáčkou. Stewardi to později posoudili jako férový postup, Red Bull se ale bál trestu a poradil Verstappenovi, aby před sebe Russella pustil. Nejprve protestoval, pak to ale udělal. A záhy se stalo něco, co nikdo nechápe.

Krátce po puštění britského pilota Max V. okamžitě znovu zrychlil, a to tak nešťastně, že Russela pomalu taranoval. Jestli to byl špatný úsudek nebo úmysl, není jasné, každopádně došlo ke kolizi, za kterou Verstappena dostal penalizaci 10 sekund, kvůli níž v cíli klesnul až na 10. místo. Red Bull tak během pár kol po sérií hloupých, zejména pak strategických chyb přišel prakticky o všechno, o co 60 kol bodoval. Bolavé.

Nastalá situace vyvolala spoustu debat, do nichž se zapojil i Toto Wolff, šéf Mercedesu. Ten má má v celé věci jasno, podle něj Verstappen vše udělal schválně v záchvatu frustrace. „Takhle to vypadá, když silnice ovládne zuřivost, něco jako u taxikářů v Římě nebo v Neapoli,“ svěřil se po závodě novinářům. To se ale ukázalo být velmi nešťastným vyjádřením, které Italům neuniklo. Přivolal tím na sebe hněv dotčených taxikářů, přičemž chladnými nezůstali hlavně ti římští.

„Jsme nejlepší řidiči do chaotické dopravy tohoto města,“ sdělil domácímu listu Corriere dela Sera v reakci na řečené taxikář Roberto. A dodal, že „za posledních pár let se tu situace výrazně zhoršila. Ujet dva kilometry dnes zabere 30 minut.“ Jeho kolega Loreno Bittarelli byl ale k Wolffovi ještě víc nesmlouvavý, prý se má „víc soustředil na výkon svého vlastního týmu“. Mercedes totiž díky třem posledním špatným závodům v Poháru konstruktérů propadl za Ferrari a Red Bull má za krkem.

Když si uvědomíme, že prakticky veškerý bodový zisk rudých býků jde na konto Verstappena a Russell nakonec není tak dominantním jezdcem, jak se původně předpokládalo, byl Wolffův komentář poměrně odvážný. A po píchnutí do italského hnízda sklidil, co zasel.

Toto Wolff přirovnal Maxe Verstappena k italským taxikářům. To zjevně neměl dělat, nenechali si to líbit. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Zdroj: Corriere dela Sera

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.