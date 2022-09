Šéfa týmu F1 Mercedesu natočili i s manželkou, jak se svým vzácným sporťákem dělají nepravosti před hodinou | Petr Miler

Jsou to oba zkušení závodní piloti. Ona je jednou z mála vrcholně úspěšných žen v motorsportu, však léta působila i ve Formuli 1, on je celebritou svého druhu, kterou už pro úspěchy ef-jedniček Mercedesu obdivuje spousta lidí. Oba by tedy měli jít příkladem, to se tady ale tak úplně nestalo.

Pokud alespoň trochu sledujete svět Formule 1, nemohla vám uniknout existence muže jménem Toto Wolff. Bývalý rakouský závodní pilot toho sice za volantem jako závodník mnoho nedokázal, ve světě byznysu se ale dokáže otáčet velmi slušně. Za svůj život tak různými chytrými investicemi nashromáždil jmění, které je dnes odhadováno na více než 12 miliard korun, přičemž je i třetinovým spolumajitelem formulové stáje Mercedesu. Tu po léta řídil a provedl ji celou érou jejích nejlepších úspěchů.

Jeho soukromý život byl dlouho zahalen rouškou tajemna, v roce 2011 ale pojal za choť též široce známou Suzanne Stoddart, kterou dnes budete spíše znát jako Susie Wolff. Ta to jako řidička dotáhla paradoxně dále než on, byla testovací pilotkou formulového týmu Williamsu, ve kterém měl Toto toho času také své zájmy. Dnes spolu vychovávají syna Jacka a pobývají kde jinde než v Monaku - jen tam Wolffovo bohatství „nevyžerou” vysoké daně. Právě tam byl natočen, jak se Susie i Jackem nasedají do jednoho z vzácných Totových sporťáků, původního Mercedesu 300 SL Gullwing, jehož hodnota se dnes pohybuje mezi 50 a 170 miliony korun podle toho, zda jde o verzi s hliníkovou karoserií. To by bylo zajímavé samo o sobě, celá událost si ale získala pozornost z trochu jiného důvodu.

Do vozu nasedli skutečně všichni tři, jak ale patrně víte, Gullwing je pouze dvoumístný vůz. Pětiletý Jack tak skončil na klíně své matky a celá rodina následně vyrazila kamsi do ulic města. Na Tota a spol. se tak rázem sesypala vlna kritiky za to, že se on i jeho žena takto chovají - jsou to oba zkušení řidiči, mnohými obdivovaní lidé, kteří převážejí malé dítě autem autem bez jakéhokoli zajištění.

Popravdě, nedramatizovali bychom to. Realita není tak krutá jako ve zprofanovaných kampaních „Nemyslíš, zaplatíš”. Po Monaku jde v létě rychle jezdit jen během velkých cen Formule 1, jinak se tam jezdí krokem v dlouhých kolonách, i večer. A i když nehoda ve velmi nízké rychlosti může být pro nepřipoutaného nepříjemná, o život tu nejde. Rodiče tedy jistě věděli, co dělají, přesto to bylo z jejich strany poněkud nešťastné - mohli očekávat, že neujdou pozornosti a toto se stane předmětem kontroverze. Při svých možnostech mohli sáhnout po autě, do kterého by se vešli všichni tři. No, podívejte se na to sami a udělejte si svůj vlastní názor.

Velmi podobný Mercedes 300 SL Gullwing vlastní Toto Wollf, šéf a spolumajitel stáje Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Nyní je mu omlacováno o hlavu, že v tomto voze i se svou manželkou převážel nepřipoutaného syna Jacka po Monaku. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: JvDSupercars@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.