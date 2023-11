Šéfdesignéra Tesly natočili za volantem matně černého Cybertrucku, nelakovaná ocel asi neohromila ani jeho před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Jedním z nejspecifičtějších aspektů pick-upu Tesly je provedení jeho karoserie. A nemyslíme tím jen tvary auta, ale i fakt, že ztvárněno je striktně z nelakované oceli. Šéfdesignér automobilky ale osedlal vůz v matné černi.

Cybertruck Tesly se očividně může stát symbolem jakéhosi rozcestí, na kterém se Tesla aktuálně nachází. Po letech zdánlivě nekonečného růstu je už od konce loňského roku jasné, že celý stroj se poněkud zadrhává a udržet prodeje firmy v souladu s očekávání je možné jen za cenu extrémních slev. Ty pak škodí jen nejen Tesle, ale i celému oboru - ostatní, kteří na elektromobilech tak jako tak prodělávali, teď ve snaze prodat aspoň něco zlevňují též. A prodělávají ještě víc. Souběžně jim to bere chuť do těchto aut dál investovat a poškozuje to i oddanost dříve oddaných zákazníků, kterým slevy na nové vozy posílají dál výrazně dolů už tak mizerné zůstatkové hodnoty jejich aut.

Ani Tesla do budoucna nečeká lepší vývoj a do toho přijde sériový Cybertruck. Už tak kontroverzní vůz spojený s řadou protichůdných očekávání tak může být najednou tím, co situaci zlomí tím či oním směrem - může to být nepochopitelný hit a Teslu vytáhnout z potenciální bryndy, nebo se může stát tím, za co jej preventivně označuje sám Elon Musk. Tedy hrobem firmy, který si sama vykopala, jakousi poslední kapkou, která převáží další vývoj k sestupným tendencím.

Jaká bude skutečnost, ukáže jen čas, už teď tu ale máme jednu zajímavou věc týkající se právě Cybetrucku. Jeho nejspecifičtějším prvkem je nepochybně karoserie, která vypadá jako modifikovaná krabice od bot. Zajímavá ale není jen svými tvary, zaujme také ztvárněním z nelakované oceli, kterou Tesla, ehm, nehodlá lakovat. To ale nakonec neznamená, že může mít jen jednu barvu.

Ukazují to fotky a video níže, na němž byl zachycen Franz von Holzhausen, šéfdesignér Tesly, jak řídí Cybertruck v matné černi. Samotné natočení von Holzhausena v tomto autě je zajímavé, jeho barva činí takové setkání ještě zajímavějším. Jednak je třeba se ptát, zda jej standardní „barva” vozu také neoslovila, tak si nechal připravit takto vyvedený vůz. Především to ale - už vzhledem k osobě řidiče - lze považovat za potvrzení, že Tesla nakonec nabídne už od začátku prodeje i jinak barevné Cybertrucky, jen místo laku použije továrně instalované fólie. Podívejte se na to níže, je to jistě zajímavý pohled. Jak ale praví jeden z autorů záběrů - nebojte se, v matné černi Cybertruck nevypadá ani trochu líp...

Cybetrucky jsme zatím mohli vidět jen v tomto provedení, záběry níže vám jej ukáží v matné černi. Navíc s Franzem von Holzhausenem za volantem. Foto: Tesla

Don’t worry everyone, the Cybertruck looks horrible in matte black too pic.twitter.com/hMu0mUk1zJ — Daniel Golson (@dsgolson) November 5, 2023

We saw Franz driving a matte black Cybertruck at today’s Santa Monica Teslas & Coffee. Franz said “nice shirt” when he noticed the man was wearing a CT t-shirt. Dope or nope?@DMC_Ryan @BLKMDL3 @TeslaOwnersSCV @TeslaClubSoCal @ChargeGoGroup pic.twitter.com/wl3TAR0hHP — Adam C - “The Navigator” (@AtomAntEater) November 4, 2023

Zdroje: Daniel Golson@X, Adam C - "The Navigator"@X

Petr Miler

