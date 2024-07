Šest různých verzí obou generací zaříznutého Audi R8 si to rozdalo ve sprintu, vítězem je majitel každého z nich

Petr Prokopec

Za pozoruhodným spojením supersportovního a každodenního auta se letos zavřela voda. Během 18 let éry R8 vznikla spousta provedení s motory V8 i V10, manuály i automaty. To nejnovější je nepřekvapivě nejrychlejší, některé starší verze ale pořád umí dát ránu. A ohromí všechny do jedné.