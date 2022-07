Setkání 80 vzácných Ferrari za 4 miliardy Kč skončilo katastrofou, všechna auta byla poničena před 10 hodinami | Petr Miler

Podobné akce mají obvykle perfektní organizaci nepřipouštějící jakákoli selhání, tato se ale neuvěřitelným způsobem zvrtla. A je to překvapivé o to více, že pořádána byla pod taktovkou samotné automobilky.

Nic jako tuctové Ferrari neexistuje, některé modely jsou ale výjimečnější než jiné. Mezi ty úplně nejvzácnější patří výrobně striktně limitované stroje jako SP1 a SP2 Monza, k nimž se mohou dostat jen věrní zákazníci značky, které si automobilka sama vybere. A ještě nemají problém jí za to zaplatit desítky milionů korun. Na vysvětlenou postačí, že jedním z nich je Cristiano Ronaldo.

Automobilka jich pro celý svět vyrobila jen 499 a pro jejich majitele nedávno uspořádala setkání v domovském Maranellu. Získala si pozornost snad až překvapivé části z nich, neboť v Itálii se sešlo celkem 80 vlastníků. Byla to skutečně výjimečná a patřičně drahá sešlost, neboť hodnota každého z těchto vozů se dnes pohybuje okolo 50 milionů Kč. Vynásobte si to 80 a jste na nějakých 4 miliardách celkem.

Majitelé tak dali všanc opravdu drahá auta, navíc každý z nich musel zaplatit více jak 700 tisíc Kč za účast na akci. To aby mu na ni vůz byl dopraven, měl k dispozici luxusní hotel, občerstvení v patřičně drahé restauraci a také okruh ve Fioranu. Právě tam se na závěr sešlo všech 80 aut na společné focení, když přišlo něco nečekaného.

Ve Fioranu začalo silně pršet, jak můžete vidět na videu níže. Pro většinu aut by to nebyl problém, tato Ferrari ale nemají žádnou střechu. A nejsou rozhodně připravena na to, aby do nich pršelo. Vozy tak byly zaplaveny shora, neboť déšť to byl opravdu silný, a třebaže nevíme, jak moc jim to ublížilo, poškozeny byly nepochybně. Už kůže a koberce nemohly vodu vítat, o palubní elektronice ani nemluvě. To je patálie k pohledání a doufejme, že Ferrari mělo akci řádně pojištěnou - okřídlené „vysušení a odbahnění” by u těchto aut vyšlo jistě na více než jednu výplatu Františka Koudelky...

Ferrari SP2 Mozna patří mezi nejvzácnější moderní stroje značky. V okolí továrny značky v Maranellu se jich pod taktovkou Ferrari v nedávno prohánělo hned 80, všechna pak byla nehezky poničena překvapivým deštěm při společném focení, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Ferrari

