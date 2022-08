Silniční Formule 1 Mercedesu je stále větší fiasko, vůz opakovaně selhal při novinářské prezentaci před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jakákoli porucha tak výjimečného a drahého stroje by byla medializována, když ale opakovaně doje k selháním přímo při novinářské prezentaci, je to skutečně na pováženou. A to je otázka, co všechno nám nebylo dovoleno vidět.

Pokud jste již přišli do kontaktu s alkoholem, nejspíše víte, že první fáze, tedy samotné požívání, je docela příjemná. Nejinak je tomu v případě té druhé, kterou je podnapilost a jistá ztráta kontroly nad svými vlastními skutky. Poté nicméně přichází ta třetí, a sice vystřízlivění a kocovina. Po něčem takovém nikdo netouží, pro řadu lidí je tak jediným řešením návrat k fázi první, mimo jiné i proto, že nemusí řešit dopady svých předchozích činů.

Mercedes má aktuálně pořádný bolehlav. A vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby se vedení značky znovu vrátilo do sklípku či restaurace, po jejichž návštěvě schválilo v nadmíru podroušeném stavu AMG One. Co totiž mělo třícípou hvězdu vynést na automobilový trůn, se jeví být stále větší osinou nejen v patě. Vůz totiž není tak rychlý, jak měl být, navíc nezamíří do Států, o čemž v předchozích pěti letech nepadlo ani slovo.

Nyní tu máme další fiasko. Na sedadlo spolujezdce a následně i řidiče se totiž mohl posadit Mat Watson z webu Carwow. Jeho nové video je takřka půlhodinové, již po 10 minutách ovšem startuje přehlídka chyb. Nikoliv jezdeckých, za vším stojí možná až příliš komplikovaná technika. Když totiž kupříkladu umělá inteligence zjistí, že baterie vozu jsou „příliš nabité”, bez varování vypne spalovací agregát.

Takto aspoň testovací pilot Mercedesu Bernd Schneider vysvětluje první selhání a je otázku, zda je to skutečně pravda. V případě toho druhého už mu dojdou slova a vůbec si není jist, co se stalo. A zjevně o tom nemá ani tucha ani Toto Wolff, šéf týmu F1, který byl na prezentaci přítomen. To však není nic oproti okamžiku, kdy Watson uhání s vozem po cílové rovince na Nürburgringu. Když se chystá stisknout tlačítko DRS, vůz ho pošle leda do servisu.

Podívejte se na to v časech okolo 11:30, 11:49 a 20:50. Nejprve auto varuje před omezeným výkonem, pak přepne do elektrického módu a nakonec selže tak, že si vyžádá servisní zásad. To je pozoruhodně mnoho problémů, které se objevily během jediné prezentace jediného kusu. A je třeba se ptát, co všechno jsme neviděli - pokud k automobilkám jindy povětšinou servilní novináři tohle nechají být a pasáže s problémy nevystřihnou, mohlo takových okamžiků být klidně třicet. A my pro zachování jisté autenticity vidíme tři.

Ve finále tak možná američtí zákazníci ještě mohou být rádi, že se k nim AMG One nedostane a oni místo toho budou moci své miliony utratit za vůz, který sice nebude pohánět motor odvozený z agregátu F1, ovšem který bude za všech okolností fungovat. A vlastně by nás ani nepřekvapilo, kdyby od smluv odstoupil i některý z evropských kupců. Tohle auto je zjevně stále větší průšvih.

Mercedes-AMG One je působivým strojem, v praxi se ale jeví být spíše ohňostrojem marnosti. Je až zarážející, na jaké chyby došlo během novinářské prezentace, kdy přitom automobilka měla dělat vše proto, aby svezení bylo zcela bezproblémové. A to je otázka, co vše na videu níže není z toho, co se ve skutečnosti přihodilo. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.