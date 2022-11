Silniční F1 Mercedesu se konečně něco povedlo, video s jeho rekordní jízdou si ale raději nepouštějte včera | Petr Prokopec

Po sérii odkladů a řadě zklamání se v souvislosti s hypersportem třícípé hvězdy konečně našel důvod, proč se usmívat. Čas vozu ze Severní smyčky Nürburgringu je vzhledem k okolnostem úctyhodný, video zaznamenávající rekordní jízdu ale přesto netěší.

Mercedes-AMG One se dosud jevil jen jako promarněná šance. A pro řadu lidí také jako zdroj zklamání, neboť krátce po premiéře vyšlo najevo, že německý hypersport nemůže do Států a parametry sériového provedení úplně neuchvacují. Když si k tomu připočteme sérii odkladů a selhání při novinářské prezentaci, opravdu se nelze divit tomu, že nad třícípou hvězdou kde kdo lámal hůl. Jedinou nadějí pro auto tak zůstávala možnost dosažení excelentního času na Severní smyčce Nürburgringu. A toho skutečně dosáhl.

AMG One je totiž novým držitelem rekordu na Nordschleife. Plnou Severní smyčku, tedy 20 832 metrů okruhu, zvládl Maro Engel zajet za 6 minut a 35,183 sekundy. Kupé poháněné přeplňovanou jedna-šestkou a čtyřmi elektromotory je tak o 8,43 sekundy rychlejší než Mercedes-AMG GT Black Series a o 3,65 sekundy rychlejší než Porsche 911 GT2 RS s paketem Manthey, jenž rekord drželo od loňského června. Rekord je rekord, už si když si ale vezmeme, jak moc blízko jsou Mercedesu nesrovnatelně obyčejnější stroje za zlomkovou cenu, není výsledek AMG One zase tak ohromující.

Je ale třeba dodat, že vůz by za jiných podmínek dokázal být ještě rychlejší. Ačkoli 28. října panovalo v pohoří Eifel slunné počasí, trať byla v jednom z rychlých úseků vlhká, což muselo stát pár sekund času. Automobilka byla navíc v časovém presu, i proto na Ring přivezla rovnou dva exempláře. Engel i přesto poslední kolo dokončil v 17 hodin a 14 minut, tedy pouhou minutu před uzavřením okruhu.

Přesto nevíme, zda vám zhlédnutí videa doporučit. Nadšence s citem pro rychlá auta bude primárně deptat „rychlost” řazení, která je na stroj podobného kalibru neuvěřitelně pomalá. To nejenže nemá nic společného s Formulí 1, i mnohem obyčejnější auta s dvouspojkovými automaty dokáží řadit zásadně rychleji. A když si navíc všimnete, s jakou prodlevou přeřazení přichází po vydání povelu páčkou na volantu, musí být řízení tohoto auta docela kříž.

Mnohem problematičtější je ale vidět, jak vůz, jehož dynamika je výrazně závislá na elektrické složce hybridního pohonu, zejména v druhé polovině kola opakovaně dochází baterky. To jen připomíná, že jakémukoli dobíjecímu hybridu jednou dojde „šťáva” a spoléhat se nakonec musí jen na spalovací motor, pro který jsou v tu chvíli akumulátory a elektromotory jen přítěží. AMG One má výkonu dost i bez elektřiny, přesto je vidět, jak bez ní dynamicky trpí. Nejpatrnější je to při stoupání ve Karussellu a pak na nejdelší rovince Döttinger Höhe před cílem, kdy vůz nejprve s elektromotory dosáhne až 338 km/h do kopce, následně ale jeho rychlost klesne až k 310 km/h cestou z kopce, je to jako když utne, stovky koní jsou prostě fuč.

Mercedesu lze tedy pogratulovat, čas zajel výtečný, hořkost v ústech ale zůstává. Dodejme, že Engel pro rekordní jízdu zvolil jízdní režim Race Plus, v jehož rámci měl k dispozici plný výkon, tedy 1 063 koní (dokud mu nedošly baterky). Zároveň došlo ke snížení podvozku o dalších 37 milimetrů a specifickému nastavení aktivní aerodynamiky. Docela rádi bychom viděli na okruhu v akci třeba konvenčněji pojatý Aston Martin Valkyrie, zda by si nevedl ještě lépe, snad jednou.

