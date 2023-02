Silniční Formule 1 za 70 milionů je taková vzácnost, že způsobila poprask i na srazu superaut před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Jsou místa, kde se to výjimečnými stroji jen hemží, a tak snadno přehlédnete i lecjaký mimořádný vůz, na který byste jinak na ulici jen valili bulvy. Aston Martin Valkyrie se ale zjevně nedá přehlédnout - a přeslechnout - nikde.

V roce 2016 Aston Martin oznámil, že ve spolupráci s týmem Red Bull, který v té době sponzoroval, hodlá postavit něco jako monopost Formule 1 na značkách. Rodit se tak začal hypersport, který nejprve nesl označení Nebula. Toto jméno odkazovalo nejen na obě zmíněné firmy, ale také na legendárního konstruktéra Adriana Neweyho, který je skoro doslova jeho otcem. Posléze se vůz začal skrývat pod názvem AM-RB 001, než se Britové rozhodli v roce 2017 uctít jednu ze severských mytických figur - Valkyrii.

Zní to jako docela dávná historie, jenže automobilka odstartovala sériovou výrobu až na konci předloňského roku. Ta se dosud postarala jen o pár desítek vyrobených exemplářů, o zájem o tento stroj ale nemějte obavy. Celá, pouze 150kusová edice vozu je dávno vyprodaná. Pár Valkyrií už jsme v akci vidět mohli, je to ale pořád velmi výjimečný zjev. Což nakonec potvrdila i účast jednoho, podle všeho továrního stroje s karoserií z „nahého” karbonu na britském srazu superaut Caffeine and Machine. Výjimečnými stroji se to na něm jen hemžilo, přesto tam Valkyrie způsobila poprask a po každý moment své přítomnosti musela snášet obležení davů.

Všechny ostatní vozy se tentokrát zkrátka musely spokojit s rolemi dvojek, neboť i v tomto prostředí, kde je těžké vyniknout, působí Valkyrie jako z jiné planety. Výška její kabiny se pohybuje okolo pouhého metru, vše ostatní je pak uloženo ještě níž a navíc roztaženo co nejvíc do šířky. Dojem dokreslují mohutné otvory za předními koly. Interiér pak připomíná závodní speciály z Le Mans, jde přitom pořád o silniční auto, jak nakonec můžete sami vidět.

Jakkoli tedy na pohled nemusí Valkyrie působit vyloženě atraktivně, po stránce technického ztvárnění a aerodynamické efektivity nemá konkurenci. Podobně je tomu i s hmotností 1 030 kg, která se pojít s výkonem 1 155 koní, za nějž je zodpovědný především nově vyvinutý atmosférický 6,5litrový dvanáctiválec. Právě jeho zvuk si můžete na videu vychutnat nejlépe, je to skoro se jako dívat na ef-jedničky před příchodem poslední turboéry. Co za to? 70 milionů korun za kus to spraví, tedy pokud jste měli štěstí a zájem o vůz projevili včas.

Aston Martin Valkyrie je úchvatný stroj, i na srazu superaut působí jako úplně jiná liga. A podobně také zní, video níže vás o tom přesvědčí nejlépe. Ilustrační foto: Aston Martin

Zdroj: TFJJ@Youtube

Petr Miler

