Situace je zlá, když už i Ferrari musí zlevňovat auta o statisíce, aby je dokázalo prodat

Italská automobilka s celkovým odbytem problémy jistě nemá, už dekády si dává pozor na to, aby vyráběla vždy aspoň o jedno auto méně, než lidé chtějí. V případě individuálních modelů se ale zjevně i ona dokáže dostat do situace, kdy plánovaná výroba převyšuje zájem zákazníků.

Kolik stojí nové Ferrari? Dá se to dnes docela snadno zjistit, není to žádné mystérium, z pozice Čecha to ale zase tak jednoduché není. Místní zastoupení automobilky pořád nemá ani kloudný web v češtině - Ferrari jako takové ho nemá vůbec a prezentace pražského dealerství je pořád z velké části v angličtině. A ceny aut se z ní opravdu nedozvíte, stejně jako spoustu jiných věcí při prodeji aut obvyklých.

Jasně, Ferrari je Ferrari, tento přístup je ale v rámci Evropy poměrně neobvyklý, jinde už zákazníci donutili značku, aby byla otevřenější. Ceny alespoň většiny aut jsou tak známé a oficiálně prezentované, takže není problém si zjistit ani jejich vývoj. Obvykle míří - a v posledních letech to platilo bezvýhradně - jediným směrem, tedy nahoru. Jak je ale vidno, i Ferrari má dnes někde problém prodat, také bohatí lidé otáčejí každé euro víc než dříve.

Mnohokrát jsem zmínil, že podstatnou část života trávím v Nizozemsku, kde by člověk čekal, že Ferrari bude prodávat spoustu aut, ono jich tam ale obvykle prodává méně než v Česku. A letos odbyt některých modelů teprve drhne, neboť automobilka přistoupila ke slevám. Nijak zvlášť populární model Roma tedy aktuálně zlevnil na 301 655 Eur namísto předchozích 311 151 Eur. Jsou to pořád obrovské peníze, asi 7,37 milionu Kč místo 7,6 milionu Kč (hodně tu dělá nizozemské zdanění), ale také je to zlevnění o statisíce a asi 3 procenta. Představte si, že by Octavie zlevnila o 20 až 30 tisíc, to by bylo podobné. A jistě by to nebylo úplně zanedbatelné, pár lidí by to do showroomů přivedlo.

Jestli to pomůže obchody rozhýbat, je otázkou, jisté ale je, že i Ferrari má dnes problém něco někde prodat, minimálně alokace Romy pro Nizozemsko nejsou naplňovány. I to ukazuje, jak se automobilový trh optikou nových objednávek zpomaluje a nikdo proti tomu není imunní. Přesto máme pocit, že Ferrari bude trpět až jako poslední...

