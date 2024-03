Škoda Superb Combi se 720koňovým pětiválcovým turbem to rozbalila na německé dálnici, ve 260 km/h se jí zasekl tachometr včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Show ale na této metě zdaleka neskončila, to jen ukazatel rychlosti vzdal snahu jí dál asistovat. Brutálně vypadající i znějící vůz nakonec jede právě tak a až k magické třístovce doletí jako nic.

Čas od času vám ukazujeme extrémně upravené Škody Superb na prodej, jako jeden 510koňový kombík před pár týdny. Na papíře takové vozy vypadají zajímavě, ale jedou skutečně tak, jak by člověk od takto silného vozu střední třídy očekával? Obecná odpověď je samozřejmě ošidná, některé tuningové výtvory mohou být odfláknuté či jinak nepovedené, o tom na videu níže to ale rozhodně neplatí.

Lidé z AutoTopNL se totiž tentokrát dostali k Superbu Combi upravenému hned na 720 koní. Na to už nemohl stačit ani původní vrcholný 2,0litrový čtyřválec, srdcem vozu se tedy stal 2,5litrový pětiválec TFSI z Audi RS3, který má mnohem větší potenciál pro další úpravy. Sériově 400koňový motor tedy dostal dalších 320 kobyl k dobru a spolu s převodovkou i pohonem všech kol byl zabudován do kombíku třetí generace Superbu před faceliftem. A začaly se dít věci.

Kdo má zkušenosti s pětiválcovým monstrem Audi, ví, že to je opravdu schopný motor, který dokáže být nejen výkonný, ale také patřičně znělý. I v Superbu má krásný zvuk, ke kterému přidává - podle nás trochu zbytečný - vzhled válečného stroje. Na druhou stranu je třeba říci, že nepřehání, neboť auto svou dynamikou víc než co jiného připomíná vojenské stíhačky.

Podívejte se na to sami, je ale až komické, s jakou lehkostí tahle škodovka překonává jindy elektronicky omezenou maximální rychlost 250 km/h. Pikantní je, že ve 260 km/h vzdá svou práci ukazatel rychlosti, a to i ten digitální, vůz ale zrychluje dál a podle GPS se i k magické třístovce dostane jako nic. Podívejte se na to sami, rychlejší škodovku jste velmi pravděpodobně v akci ještě neviděli.

Škoda v rámci třetí generace Superbu Combi nenabídla víc než provedení Sportline s motorem 2,0 TSI o 280 koních, ale když do ní nacpete jednotku 2,5 TFSI a upravíte ji na 720 koní... Podívejte se níže, co to s autem dělá. Ilustrační foto: Škoda/Audi

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.