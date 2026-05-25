Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat

„Bugatti pro chudé” se mu neříká náhodou, přesto je to hyperbola, od skutečného 1500koňového Bugatti Chiron čekáme víc. Zjevně nemístně, ve sprintu proti vrcholné Corvette si v podstatě ani neškrtne.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat

před 8 hodinami | Petr Miler

Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat

/

Foto: Bugatti

„Bugatti pro chudé” se mu neříká náhodou, přesto je to hyperbola, od skutečného 1500koňového Bugatti Chiron čekáme víc. Zjevně nemístně, ve sprintu proti vrcholné Corvette si v podstatě ani neškrtne.

Připusťme, že tohle spojení používáme trochu jako provokaci, přesto je třeba říci, že se nová Corvette ZR1X od svého představení jako „Bugatti pro chudé” jeví. Má hodně přes 1 000 koní, pohon všech kol, zrychluje jako ďas a jeho maximálka koketuje s čtyřstovkou. Přesto ale stojí místo 80 milionů korun jen 4, aspoň v USA, kde je zatím k mání. To trochu zní jako alternativa „pro chudé”, tedy alespoň optikou světa Bugatti.

Jistě, papír snese mnohé, takže skepse byla na místě, automobilka ale v podstatě hned po premiéře začala dokazovat, že dynamika tohoto auta v praxi je dechberoucí. I nezávislé měření jej vyneslo na piedestal mezi nejrychleji akcelerujícími auty světa, navíc je v obou verzích (tedy ZR1 i ZR1X) pekelně rychlé na okruzích. Co chybí? Už jen vyzvat na souboj skutečné Bugatti a dokázat, že i „žák z Jižáku” může překonat „učitele z Pařížské”.

A přesně to se stalo.

Nebudeme vás napínat, v klání zorganizovaném Brooksem Weisblatem z DragTimes neobvykle na rovince arizonského Apex Clubu se „standardní” 1500koňová verze Bugatti Chiron utkala právě s Chevroletem Corvette ZR1X. Z dřívějších jízd obou aut nebylo automaticky jasné, jak to dopadne, neboť jde o tak silné stroje, že záleží na adhezi povrchu, teplotě a samozřejmě povedenosti startu, jak je zrovna rychlé. A každé může být lepší než to druhé. Za arizonského horka na okruhu s povrchem neupraveným pro sprinterská klání a dvěma velmi schopnými amatéry za volanty (tím druhým byl Parker Nirenstein z Vehicle Virgins) ale v podstatě vůbec nebylo co řešit.

Chiron měl problém hlavně dostat všechen výkon na kola při odpichu z místa, kde ztratil i pár délek. A to samé se opakovalo při letmém startu. Pak sice náskok Corvette začal trochu snižovat, ale nikdy ne dost na to, aby na pár stech metrech uhrál aspoň plichtu. Neuhrál nic, prohrát všechno a dostal na zadek od auta, kterých byste za jeho cenu mohli mít skoro dvacet. Nic moc, ale jasně, Chiron není zrovna novinka a jeho předností není jen dynamika.

Podívejte se na průběh jednotlivých klání sami, uděláte si tak lepší obrázek o tom, jaké monstrum - a za jaké peníze - Chevrolet stvořil. My už jen dodáme, že to není poslední souboj ZR1X, který v Arizoně uvidíme chystá se na ni i hromada dalších superrychlých aut od Ferrari SF90 až po Lucid Air Sapphire. Něco nám ale říká, že snadnou práci s ní nebude mít nikdo...


Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat - 1 - Bugatti Chiron Pur Sport US ilu 01Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat - 2 - Bugatti Chiron Pur Sport US ilu 02Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat - 3 - Bugatti Chiron Pur Sport US ilu 03
Bugatti Chiron je nepochybně mimořádně exkluzivní a extrémně rychlé auto, ... Foto: Bugatti

Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat - 4 - Chevrolet Corvette ZR1X 2026 akcelerace 0-400 m oficialni 02Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat - 5 - Chevrolet Corvette ZR1X 2026 akcelerace 0-400 m oficialni 01Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat - 6 - Chevrolet Corvette ZR1X Quail Silver 2025 prvni foto 04
...Corvette ZR1X je ale navzdory své skoro tuctovosti ještě rychlejší. Foto: Chevrolet

Zdroj: DragTimes@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.