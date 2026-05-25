Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat
Petr Miler„Bugatti pro chudé” se mu neříká náhodou, přesto je to hyperbola, od skutečného 1500koňového Bugatti Chiron čekáme víc. Zjevně nemístně, ve sprintu proti vrcholné Corvette si v podstatě ani neškrtne.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat
před 8 hodinami | Petr Miler
„Bugatti pro chudé” se mu neříká náhodou, přesto je to hyperbola, od skutečného 1500koňového Bugatti Chiron čekáme víc. Zjevně nemístně, ve sprintu proti vrcholné Corvette si v podstatě ani neškrtne.
Připusťme, že tohle spojení používáme trochu jako provokaci, přesto je třeba říci, že se nová Corvette ZR1X od svého představení jako „Bugatti pro chudé” jeví. Má hodně přes 1 000 koní, pohon všech kol, zrychluje jako ďas a jeho maximálka koketuje s čtyřstovkou. Přesto ale stojí místo 80 milionů korun jen 4, aspoň v USA, kde je zatím k mání. To trochu zní jako alternativa „pro chudé”, tedy alespoň optikou světa Bugatti.
Jistě, papír snese mnohé, takže skepse byla na místě, automobilka ale v podstatě hned po premiéře začala dokazovat, že dynamika tohoto auta v praxi je dechberoucí. I nezávislé měření jej vyneslo na piedestal mezi nejrychleji akcelerujícími auty světa, navíc je v obou verzích (tedy ZR1 i ZR1X) pekelně rychlé na okruzích. Co chybí? Už jen vyzvat na souboj skutečné Bugatti a dokázat, že i „žák z Jižáku” může překonat „učitele z Pařížské”.
A přesně to se stalo.
Nebudeme vás napínat, v klání zorganizovaném Brooksem Weisblatem z DragTimes neobvykle na rovince arizonského Apex Clubu se „standardní” 1500koňová verze Bugatti Chiron utkala právě s Chevroletem Corvette ZR1X. Z dřívějších jízd obou aut nebylo automaticky jasné, jak to dopadne, neboť jde o tak silné stroje, že záleží na adhezi povrchu, teplotě a samozřejmě povedenosti startu, jak je zrovna rychlé. A každé může být lepší než to druhé. Za arizonského horka na okruhu s povrchem neupraveným pro sprinterská klání a dvěma velmi schopnými amatéry za volanty (tím druhým byl Parker Nirenstein z Vehicle Virgins) ale v podstatě vůbec nebylo co řešit.
Chiron měl problém hlavně dostat všechen výkon na kola při odpichu z místa, kde ztratil i pár délek. A to samé se opakovalo při letmém startu. Pak sice náskok Corvette začal trochu snižovat, ale nikdy ne dost na to, aby na pár stech metrech uhrál aspoň plichtu. Neuhrál nic, prohrát všechno a dostal na zadek od auta, kterých byste za jeho cenu mohli mít skoro dvacet. Nic moc, ale jasně, Chiron není zrovna novinka a jeho předností není jen dynamika.
Podívejte se na průběh jednotlivých klání sami, uděláte si tak lepší obrázek o tom, jaké monstrum - a za jaké peníze - Chevrolet stvořil. My už jen dodáme, že to není poslední souboj ZR1X, který v Arizoně uvidíme chystá se na ni i hromada dalších superrychlých aut od Ferrari SF90 až po Lucid Air Sapphire. Něco nám ale říká, že snadnou práci s ní nebude mít nikdo...
Bugatti Chiron je nepochybně mimořádně exkluzivní a extrémně rychlé auto, ... Foto: Bugatti
...Corvette ZR1X je ale navzdory své skoro tuctovosti ještě rychlejší. Foto: Chevrolet
Zdroj: DragTimes@Youtube
Bleskovky
- Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat
před 8 hodinami
- Nejošklivější nové auto týdne, měsíce i roku schytává těžkou bídu od jinak nekritických kolegů, je leda parodií na 8 let starého předchůdce
včera
- Audi pro rok 2026 vážně chystá nový model s technikou, která byla zastaralá už v roce 2019
21.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- 300 ZGH v Hořicích kořistí Petra Najmana; ESR pro Hoffmanna 09:00
- Honda Vision 110 2026: v nových barvách 08:00
- Oversby (68) zemřel na závodě Pre-TT včera 22:26
- Časový program Tourist Trophy 2026 včera 10:00
- Tim Reeves/Melanie Farnier: Tourist Trophy pro ně skončila dříve, než začala 23.5.2026
Nejnovější články
- BMW postavilo svou první vlastní Alpinu na základech mrtvého modelu. A nejspíš to má jiný důvod, než nám šéfdesignér zkouší namluvit
před hodinou
- Majitele elektrických Porsche dál ničí brutální pokles hodnoty, tento přišel skoro o 2 miliony za 8 měsíců. Nezájem dokonce zastavil výrobu
před 2 hodinami
- Ferrari ukázalo nové pojetí svých showroomů. Připomínají haly sběratelů exkluzivních aut, to nebude náhoda
před 4 hodinami
- Už i Mazda odpískala chystané elektromobily, její „plán B” by měl být varováním hlavně pro EU
před 5 hodinami
- Problémy s dostupností olejů gradují, dochází už i Nissanu. Dealeři teď mají zvláštní pořadník pro to, komu dají, komu ne
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva