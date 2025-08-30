Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
Petr ProkopecMezi Turky se v Evropě rozmohl takový nešvar... Ale vážně, tohle navíc není jen tak nějaký Turek, je to tamní ministr dopravy, který by tak nějak z podstaty měl jít ostatním příkladem. Nestalo se a jeho 225 km/h v luxusním Audi možná vstoupí do dějin.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Mezi Turky se v Evropě rozmohl takový nešvar... Ale vážně, tohle navíc není jen tak nějaký Turek, je to tamní ministr dopravy, který by tak nějak z podstaty měl jít ostatním příkladem. Nestalo se a jeho 225 km/h v luxusním Audi možná vstoupí do dějin.
Jen za posledních pár dnů to není první „turkovina“, tentokrát se ale nebavíme jen o podobném aktu, jeho středobodem je skutečný Turek. Narážíme pochopitelně na poněkud zveličenou kauzu čestného předsedy Motoristů a českého europoslance Filipa Turka, který se před pár měsíci natočil, jak jede přes 200 km/h. Něco takového nemusí být nutně problematické a už vůbec ne nelegální, což tak prezentoval i Turek. Nakonec se ale chytl do vlastní pavučiny lží.
Nejprve totiž tvrdil, že takto jel v Německu, i když na záběrech zachytil i okolní prostředí, které jasně identifikovalo českou dálnici. Posléze uváděl, že není sám, kdo překračuje limity a zdejší omezení by měla být zrušena. A nakonec se začal kát, za své jednání omluvil, dal také 50 tisíc korun na charitu a sám chtěl na nějaký čas vrátit řidičák. Nepochopili jsme to vlastně celé - samotnou jízdu ještě budiž, ale proč se jí vůbec chlubit? A pak tvrdit tolik věcí, které nutně vzbudí kontroverze? Přijde nám to od A do Z zbytečné.
Omluvu či vysvětlení jsme pro to hledali marně, ale teď se možná jedna našla. Berte to s humorem, ale podstata může tkvět v tom, že je to prostě Turek. Velmi podobnou kauzu totiž nyní řeší jiný Turek, chce se říci skutečný Turek, navíc také vysoká politická šajba - tamní ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu. Ten se totiž nechal natočil, jak se svým Audi A8 jede po dálnici rychlostmi až 225 km/h, i když limit v této zemi nestoupá nad 140 km/h.
Je to zjevně bezproblémová jízda po poloprázdné dálnici, rychlost navíc není podstatou celého videa. Je to spíš takové povzbuzující či meditační „cvičení”, vysokou rychlost na tachometru ale nelze přehlédnout. Tureckému ministrovi tak byla celá jízda řádně omlácena o hlavu a ani on se nevyhnul legračnímu vysvětlení: „Usedl jsem za volant, abych obhlédnul současnou situaci na dálnicích. Během této jízdy jsem nevědomě na krátkou chvíli překročil rychlostní limit.” Tak určitě, úplně omylem, je Uraloglu skoro pořád přes dvě stě. Tenhle člověk tak očividně jezdí pořád a úplně samozřejmě.
Na rozdíl od českého Turka si ale tento echt Turek dál počínal přece jen obratněji. Nezapíral, video znovu vystavil na svém X s tím, že se předchozím „publikováním sám usvědčil“ a - i když je v Turecku něco takového nutně stejně neprůkazné jako kdekoli jinde - omluvil se a řekl si o pokutu. Tu skutečně dostal, a to ve výši 9 267 lir neboli 4 800 Kč. „Zákony jsou platné pro každého a já budu do budoucna opatrnější,“ dodal následně. I když jej tedy rychlá jízda vyšla (finančně, dál je to otázka) levněji než Turka, postavil se k ní poněkud rovněji. Ale názor na celou věc si jako vždy udělejte sami...
Svého dálničního Turka už mají i sami Turkové. Také tamní ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu udělal blbost a reagoval na ni poněkud komicky, k věci se ale přece jen postavil víc čelem. Na rozdíl od „našeho” Turka pak nejel se starým vozem, ale současným Audi A8. Ilustrační foto: Audi
Turkulerle Ankara-Nigde Otoyolu hatirasi...— Abdulkadir URALOGLU (@a_uraloglu) August 24, 2025
Yoruldugumuzda Sn. Cumhurbaskanimizdan ilham aljyor, “Yeterince calismadik” diyerek yolumuza devam ediyoruz...#TürkiyeHizlaniyor pic.twitter.com/iGToOlTpfD
Zdroje: Jalopnik, Abdulkadir Uraloglu@X
Bleskovky
- Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
dnes
- Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
včera
- Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy
28.8.2025
Nejnovější články
- GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí
před 6 hodinami
- Šéf Mercedesu dál šije do EU, aby zrušila to, za co sám roky bojoval. Někteří Hujeři ale pořád drží lajnu
před 7 hodinami
- První hybridní Porsche 911 je ještě větší nesmysl, než nás kdy napadlo, omezení pro jeho provoz ho činí téměř nepoužitelným
před 9 hodinami
- Vrchol ironie: V nizozemské „zelené pevnosti” musí instalovat obří generátory na fosilní paliva, aby udrželi v chodu síť schvácenou elektromobily
před 10 hodinami
- Jedním z největších hitů VW je dnes vybavené auto velikosti Passatu prodávané levněji než nejoholenější Škoda Octavia
dnes
Živá témata na fóru
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 08.30. 17:36 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 08.30. 10:15 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 08.30. 09:26 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 08.29. 20:44 - abgx1
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.29. 18:48 - řidičBOB
- BMW Divize 08.29. 15:49 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.29. 14:59 - Vrooom
- Rychlodotazy 08.29. 14:24 - pavproch