Slavná mrtvá automobilka chce zpátky mezi živé, s motorem V8 a sexy designem není bez šance

před 2 hodinami | Petr Prokopec
S velkými automobilovými návraty se v poslední době trochu roztrhl pytel, ale proč ne, pokud nejde o záplavu zneužívání slavných jmen novými elektrickými nesmysly, jsou to vítané přídavky. Nový Jensen Interceptor chce jedním takovým být.
Nebýt modelu Interceptor, zmiňovali by se o britské automobilce Jensen Motors už jen někteří experti ve svých odborných statích. Původní provedení tohoto modelu disponovalo 6,3litrovým osmiválcem z produkce Chrysleru, který skrze automat či doplňkový manuál roztáčel zadní kola. Posléze Britové nabídli i 7,2litrovou jednotku, klíčový byl ale v historii firmy rok 1967, kdy se portfolio rozrostlo o variantu FF. Dvojice písmen byla přitom zkratkou pro Ferguson Formula, tedy pro stálý pohon všech kol, který Jensen nabídl jako jedna z prvních značek v historii.
Navzdory tomu a dodnes lákavému vzhledu ovšem Interceptor nebyl zrovna bestsellerem, v letech 1966 až 1976 vzniklo jen 6 408 exemplářů. Jeho konec byl navíc spojen s koncem celé automobilky. Krátce po příchodu nového milénia pak sice došlo na její znovuzrození, ovšem model S-V8 byl ještě menší „masovkou“ než Interceptor. Do července 2002, kdy přišel bankrot, totiž bylo 20 aut dokončeno zcela a 18 částečně. Ještě hůř pak dopadly pokusy o návrat z let 2010 a 2015, pročež se zdálo, že Jensen zůstane definitivně historií.
V byznysu se ovšem nikdy nemá říkat nikdy. Britové to jen potvrzují, neboť nově oznámili, že chystají zcela nový Interceptor GTX, který rovnou v náznacích ukázali. A zdá se být znovu sexy. Představen má být v druhém letošním kvartálu, pročež bychom si i tipli, že na živý debut dojde v červenci na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Název je ale prý to jediné, co přítomnost a minulost spojuje. Novinka totiž prý nebude pokračováním původního vozu, nepůjde ani o restomod či moderní provedení, které by stálo na původních základech.
Místo toho Interceptor GTX vzešel z čistého listu papíru a Britové říkají, že mu nadělili hliníkové šasí a ručně vyráběnou karoserii z téhož materiálu. To by mělo zajistit nízkou hmotnost, která by měla být spárována s vysokým výkonem. Pod dlouhou přední kapotu se totiž podobně jako v 60. a 70. letech nastěhuje osmiválec. Půjde znovu o modifikovanou verzi některého z existujících motorů jiných výrobců, její původ ale nebyl prozrazen. Sázka na některý z moderních V8 z produkce General Motors by ovšem mohla být tutovkou.
S manuálem ovšem příliš nepočítáme, a to i proto, že novinka nemá být puristickým sporťákem, ale spíš ultra luxusním GT. Předpokládat se pak dá i vyšší cena, která povede spíš k omezené výrobě. To by ovšem mohl být kámen úrazu, zvláště pokud Jensen nebude kromě motoru nakupovat u externích zdrojů i další části. S vlastním vývojem jsou totiž spojené vysoké náklady, které by nemusely být umořeny v dostatečně velké produkci. A tento návrat by skončil podobně neslavně jako ty předchozí.
Nový Jensen Interceptor GTX nemá s tím původním kromě názvu a faktu, že o pohon se postará osmiválec, nic společného. To ale znamená nemalé startovní náklady, snad to tentokrát dopadne. Foto: Jensen International Automotive
Zdroj: Jensen International Automotive
