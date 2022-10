Slavné sídlo McLarenu bylo použito při natáčení Hvězdných válek, automobilka o tom neměla tušení před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Pokud si filmaři mysleli, že jim to projde bez povšimnutí, pak se divíme jejich naivitě. A pokud tak jednali s vědomím možných následků, pak se nezbývá než divit jejich drzosti.

Pokud dnes vyrazíte do kina, během reklamního bloku nevyhnutelně uvidíte i klip varující před filmovým pirátstvím. Není to až tak překvapivé, neboť jakákoli nelegální kopie může dané studio připravit klidně i o miliardy. Obrovské obrazovky ostatně už dávno nejsou doménou bohatých, objevují se v řadě průměrných domácnosti, které si vyšší jednorázový výdaj mohou dovolit snáze než pravidelné návštěvy kina. Pokud totiž na filmovou novinku vezmete celou rodinu, zmizí vám z peněženky tisícikoruna rychleji, než řeknete název snímku.

S příchodem koronaviru filmová studia začala ve velké míře tlačit také na originální obsah šířený s pomocí streamovacích platforem. V jejich případě je nelegální kopírování ještě snadnější, se stále větší intenzitou je tedy zmiňován i boj proti pirátství. Zajímavé nicméně je, že ochrannou duševního vlastnictví se studia zabývají pouze v případě, kdy by o něco mohla být ochuzena činností jiných, sama k sobě tak důrazná zdaleka nejsou.

Svědčí o tom postup společnosti Disney, která aktuálně u diváků boduje seriálem Andor. Ten spadá do série Hvězdných válek a odehrává se mezi regulérní trojkou a spin-offem Rogue One, jenž předcházel čtvrtému dílu. Díky tomu se vracíme do dávné minulosti, v rámci čtvrtého dílu pak mimo jiné i na planetu Coruscant, kde dříve sídlil mezigalaktický senát a kde se nacházelo i sídlo rytířů řádu Jedi. Zavítat můžeme i na jeden z terminálů místního letiště, který bude automobilovým fanouškům hodně povědomý.

Důvodem není to, že by se ve světě Star Wars již objevil, jde o upravené interiéry ikonického sídla McLarenu ve Wokingu. Za jeho designem stojí architekt Norman Foster, který se mimo jiné postaral také o stadion ve Wembley či letiště v Hongkongu. Tvůrci se však jeho ani McLarenu na svolení pro použití těchto interiérů (pochopitelně ne faktické, jen digitální) neptali. To automobilka potvrdila skrze svého mluvčího, podle nějž McLaren nebyl do natáčení nijak zapojen.

Slavné studio s myšákem ve znaku tedy sice pirátství nevidí rádo, ovšem bez problémů se jej dopouští. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se kauza nerozroste do širších rozměrů. Navíc je tu ještě jeden potenciálně dotčený subjekt - technologické centrum McLarenu firmě aktuálně nepatří, místo toho jej kvůli finančním problémům za 170 milionů liber (cca 4,7 mld. Kč) prodala firmě Global Net, od které si jej bude dalších 20 let kupovat zpět. I té může neautorizované použití tak slavného objektu vadit.

Tvůrci seriálu Andor sice ve Wokingu nikdy nebyli, díky dostupným fotografiím ale mohli technologické centrum britské značky snadno obšlehnout. Na povolení se přitom neptali ani architekta Normana Fostera, ani McLarenu, ani současného vlastníka objektu. Foto: McLaren

Real-life locations from Episode 4 of #Andor:



Coruscant Spaceport - McLaren Technology Centre, Woking, England



Coruscant Apartment - Brunswick Centre, London, England



Thanks to @jelof21 and @awwhellsbells for pointing these two out! pic.twitter.com/UxhwlWN8U5 — The Sietch of Sci-Fi (@TSoS_) September 29, 2022

Zdroj: The Sietch of SciFi@Twitter

Petr Prokopec

