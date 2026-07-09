Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova

Dostat se v Americe za volant moderní Škody je téměř nemožné, tamní pravidla reálně znemožňují i individuální dovoz. Jay Leno je „pan Někdo”, ani jemu se to ale nepovedlo. Místo škodovky osedlal stejně pojmenovaný restomod postavený na základech Astonu Martin DBS.

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Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova

včera | Petr Prokopec

Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova

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Foto: Ringbrothers, tiskové materiály

Dostat se v Americe za volant moderní Škody je téměř nemožné, tamní pravidla reálně znemožňují i individuální dovoz. Jay Leno je „pan Někdo”, ani jemu se to ale nepovedlo. Místo škodovky osedlal stejně pojmenovaný restomod postavený na základech Astonu Martin DBS.

Jay Leno se proslavil jako komik a moderátor, dnes ale známý hlavně jako automobilový expert, přičemž sám sebe popisuje jako nadšence už od plínek. Reálně ale svou vášeň ke čtyřem kolům poháněným čímkoli odstartoval ve 14 letech, kdy si koupil nepojízdný Ford Pick-Up. Ten pak se svým otcem zrenovoval a dostal zpátky na silnice. Za daleko důležitější milník ve svém životě však považuje rok 1972, kdy si pořídil ojetý Buick Roadmaster. I ten ovšem musel nejprve řádně „vypulírovat“, než s ním vyrazil na první rande se svou pozdější manželkou.

Dnes Lenova sbírka čítá více než 180 aut a 160 motocyklů, přičemž v ní najdeme dokonce i dva tanky. A co je pro místní nadšence podstatnější, nechybí v ní dokonce ani Tatra T87. Na tu moderátor pěje nemalou chválu, načež jsme byli více než zvědavi, zda si za oceán nedovezl ještě něco z místní produkce. Nezdá se však, že by ho okouzlila třeba nějaká letitá Škoda, jakkoli za volant Octavie se nyní posadil. Nejde však o vůz z produkce mladoboleslavské automobilky.

Stejné jméno nese také Aston Martin DBS z roku 1971 upravený společností Ringbrothers. Tedy bratry Mikem a Jimem Ringovými, které o auto, které se i přes evropský rodokmen stalo skutečným americkým muscle carem, požádal jejich letitý klient Eric Johnson. Pod přední kapotu se proto nastěhoval pětilitrový osmiválec Coyote od Fordu, který dále doplnil 2,65litrový kompresor a šestistupňový manuál převzatý z Chevroletu Corvette šesté generace.

„To je výkon, jakým měl Aston Martin vždycky disponovat,“ uvedl Leno poté, co si 800koňovou bestii vyzkoušel. Původní čtyřlitrový šestiválec totiž dával k dobru 282 kobyl. Kromě odlišného ústrojí přitom DBS dostalo do vínku také řadu detailů a hračiček, které byly inspirovány bondovkami. Odtud pak ostatně pochází i jméno kreace, na které Ringbrothers strávili 12 tisíc hodin práce - Octavia Smythe byla totiž pašerákem diamantů ve snímku Chobotnička. Podívejte se na víc níže, je to výjimečné auto, i když od Škody opravdu není...


Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova - 1 - Ringbrothers Ringbrother s Octavia no Skoda 2025 tiskove vse 07Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova - 2 - Ringbrothers Ringbrother s Octavia no Skoda 2025 tiskove vse 08Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova - 3 - Ringbrothers Ringbrother s Octavia no Skoda 2025 tiskove vse 10Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova - 4 - Ringbrothers Ringbrother s Octavia no Skoda 2025 tiskove vse 15Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova - 5 - Ringbrothers Ringbrother s Octavia no Skoda 2025 tiskove vse 18Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova - 6 - Ringbrothers Ringbrother s Octavia no Skoda 2025 tiskove vse 23
Octavia není jen Škoda, ale také tento britským stroj s americkým srdcem. Pod jeho dlouhou přední kapotu totiž zamířil osmiválec od Fordu, který se zadními koly spojuje převodovka z Corvette. Foto: Ringbrothers, tiskové materiály

Zdroj: Jay Leno's Garage@Youtube

Petr Prokopec

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