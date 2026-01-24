Slavný designér a architekt si nechal vyrobit Porsche ve stylu svých bot, výsledek rozhodně nesedne každému
Petr ProkopecJe vidět, že přímo automobilka z Zuffenhausenu splní patřičně situovanému klientovi každé jeho přání. A Luca Trazzi zjevně patří mezi ně. Jeho auto rozhodně není nevkusné, přesto se nabízí otázka, zda by každý výrobce neměl mít jisté mantinely, za které už nepůjde.
Je vidět, že přímo automobilka z Zuffenhausenu splní patřičně situovanému klientovi každé jeho přání. A Luca Trazzi zjevně patří mezi ně. Jeho auto rozhodně není nevkusné, přesto se nabízí otázka, zda by každý výrobce neměl mít jisté mantinely, za které už nepůjde.
Příplatková výbava dávno není ničím neobvyklým a neobvyklá litá kola, exkluzivní laky či luxusnější čalounění vám dnes za patřičnou cenu prodá klidně i Škoda. U prémiových výrobců ale můžete skrze jejich zakázkové programy zajít ještě dál a třeba spárovat barvu karoserie či vnitřních dekorů se svými oblíbenými saky. Mnohé automobilky navíc specifické odstíny zasvětí pouze vám, pročež se můžete spolehnout na to, že druhé takové auto nikde na světě nenajdete. Pochopitelně ale kvůli tomu musíte sáhnout do kapsy ještě mnohem hlouběji.
Jakkoli chápeme, že výrobci jsou tu proto, aby vydělávali, občas by měli nastavit hranice, za které nepůjdou. Jinak se jim snadno může stát, že ve finále spíše prodělají než aby jejich pokladna praskala ve švech. Fantazie zákazníků totiž mohou být různé, a jejich naplnění nakonec může vyústit spíše v odpudivý stroj, který ve vás lásku v tu kterou značku ani tak neumocní, jakožto spíše ochladí. Koneckonců jen vzpomeňme na velmi bizarně specifikované Porsche Cayman GT4 RS.
U programu Sonderwunsch německé automobilky ostatně zůstaneme, ke specifikaci svého Porsche 911 jej využil - a nebylo to poprvé - také věhlasný italský designér a architekt Luca Trazzi, který patří i mezi významné sběratele Porsche, hlavně pak jeho speedsterů. U svého vozu nezašel tak daleko a navíc tak kontroverzním směrem jako majitel výše zmíněného sporťáku s motorem uprostřed, ani tak by ale neměl počítat jen s nadšením fanoušků. Jeho kreace je totiž založena na verzi S/T, kterého vzniklo jen 1 963 kusů a jež páruje čtyřlitrový šestiválec s manuálem a odlehčeným šasí. A byla inspirována další jeho vášní - jedněmi z jeho extravagantních „kecek”. No vážně, tenisek.
Dílo tak dostalo název S/T Funky Minty, přičemž jeho podstatou je mátově zelený odstín, který byl zvenčí spárován s bílou a uvnitř s černou, přesně jako vidíte na oněch teniskách. Ovšem i tak se dá předpokládat, že většina fanoušků značky by byla raději, kdyby dorazil v černých polobotkách a jeho limitka se vizuálně držela víc při zemi. Na druhou stranu, je to jeho vůz a jeho splněná fantazie.
Jak už padlo, pro Trazziho nejde o první ze zakázkových Porsche, v minulosti se již pochlubil žlutě lakovanou variantou Speedster postavenou na bázi generace 993, která oficiálně vyráběna nebyla. V případě továrního provedení 911 Dakar pak pro změnu vsadil na kombinaci žluté a modré, přičemž výsledek vypadá opravdu výstředně. Trazzi však se svými vozy alespoň jezdí, a to v létě i v zimě. Ač je tedy neortodoxní, stále je to nadšenec každým coulem.
Mentolově zelené Porsche 911 S/T asi nebude šálkem kávy pro každého. Ke cti jeho majitele je ale třeba dodat, že svou kolekci alespoň soustavně nezamyká v garáži. Foto: Porsche
Zdroje: Luca Trazzi, Porsche
