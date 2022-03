Slavný hudebník nemohl po rozbité silnici jezdit se svými Ferrari, tak ji opravil vlastníma rukama před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jeho majetek se počítá na miliardy, a tak by člověk nečekal, že bude mít jakoukoli chuť do manuální práce. Nakonec se ale i ve svých 77 letech kvůli nečinnosti úřadů „kousl” a šel s lopatou v ruce záplatovat děravou silnici.

Dříve narozeným Roda Stewarta jistě nemusíme představovat, pro ostatní jen v krátkosti zmíníme, že jde o jednu z největších rockových ikon historie. Stadiony vyprodával hlavně v 70. letech minulého století, přičemž jeho současné jmění se odhaduje na necelých 7 miliard korun. Stewart mimo to proslul i jako sběratel luxusních a sportovních aut, zejména Ferrari, známa je ale i jeho vášeň pro další „Italy”, hlavně pak Lamborghini. A jakkoliv mu přinášejí radost, neboť i v 77 letech neváhá pravidelně usedat za volant, zároveň jsou i zdrojem trablů.

Stewart totiž bydlí v Harlow v Essexu, kde zjevně opravy silnic nejsou pro místní úřady prioritou. A jelikož jedna z těch nejrozbitějších vede právě k jeho usedlosti, rozhodl se nejen sáhnout do své kapsy, ale zároveň také přiložit ruku k dílu. Ve svém požehnaném věku se tedy chopil lopaty a spolu s přáteli o uplynulém víkendu zasypával ty nejhorší díry štěrkem a betonem. Na kameru pak uvedl: „Musím opravit silnici poblíž svého domu, protože nikdo jiný by to neudělal.“

Tímto krokem přitom nechrání jen auta ostatních lidí, kteří si na děrovaté silnici musí připadat jako na tankodromu, ale dokonce i lidské životy. „Jednou zde totiž píchla kolo i ambulance.“ Jak nicméně dodává, hlavním hnacím motorem v rámci služby veřejnosti byl jeho vozový park. „Moje Ferrari se totiž přes tuto silnici nedostane. Takže jsme sem já s pár přáteli přišli a udělali jsme vše sami,“ dodal zpěvák, který snad nebude za neoprávněnou manipulaci s veřejnou komunikací popotahován úřady.

Lze pak už jen dodat, že k obecnímu blahu přispívá i Stewartova manželka Penny Lancaster. Ta se v době pandemie rozhodla jako dobrovolník nastoupit k londýnské policii, přičemž minulý týden zatkla i svého prvního podezřelého. Slavný hudebník se přitom o její bezpečnost neobává, neboť jak loni uvedl, „chce hlídat ulice města, které miluje, což je Londýn. Do toho holka. Má na výšku přes 180 centimetrů, takže se o ni nemusím strachovat.“

