Slavný youtuber zemřel, když se v běžném provozu pokoušel na motorce pokořit rychlost 300 km/h

/ Foto: Kawasaki

Je smutné to takto říci, ale v tomto případě nelze než konstatovat, že chodil tak dlouho se džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo. Při pohledu na jeho předchozí kousky to tak dopadnout snad i muselo.

Nechceme nikoho moralizovat. Každý člověk musí být sám schopen zvážit adekvátnost svého jednání v jakékoli situaci, vzít v potaz své schopnosti, možnosti i veškeré zbývající okolnosti a chovat se v souladu s tím. Co je pro jednoho vrcholem bláznovství, které dotyčnému rozpumpuje krev v žilách, může být pro druhého denní chléb, který mu sotva zvedne tep. Přesto jsou věci, které zavání nesmyslným riskováním bez ohledu na okolnosti.

Právě takové dost často předváděl světu člověk jménem Agastay Chauhan, který si své příznivce získal i v České republice. Byl to právě on, kdo stál za kanálem Pro Rider 1000 na Youtube, kde bylo možné jej pravidelně vídat, jak na své Kawasaki Ninja ZX-10R projíždí provozem jako nůž máslem. Nic proti vysoké rychlosti jako takové, když ale jedete „nazí” na motorce rychlostmi blížícími se 300 km/h v hustém provozu silnice Indie (jak můžete spatřit na jednom z jeho videí níže), odkud Chauhan pocházel, zavání to průšvihem. A na ten nakonec naneštěstí došlo.

Muž, který si na Youtube získal více jak 1,3 milionu odběratelů, zemřel po nehodě, která se odehrála na silnici z Agry do Dillí. „Zrychlím na 300 km/h a uvidím, jestli to půjde ještě dál,” řekl při přenosu chvíli před tím, než zjistil, že dál už to nešlo. Rychlostí okolo 300 km/h skutečně cestoval, když narazil do středového pásu a havaroval tak tvrdě, že z jeho helmy zbyla jen trsátka. Zranění neslučitelná se životem jej usmrtila na místě.

Chauhanovi bylo teprve 25 let a byť chtěl jistě jít jiným příkladem, nakonec jeho osud slouží jako odstrašující případ pro ty, kteří by chtěli dělat něco podobného. Slavný youtuber byl velmi schopným pilotem, nakonec ale i on přetáhl strunu. Není divu, že místní policie vyzývá motocyklisty, aby se chovali zodpovědně a nenatáčeli šílené kousky na veřejných komunikacích. Nezbývá než souhlasit. Odpočívej v pokoji, Agastayi Chauhane...

Zdroj: The Economic Times

