Slovenská policie pokutovala řidiče za to, že nechal řídit psa, na internetu to dětinsky rozmázla

Je to na jednu stranu úsměvná situace, na tu druhou je ale obtížné se vypořádat s žertováním policie nad „řízením” auta psem v situaci, kdy orgány státní moci pomalu stínají hlavy za mnohem méně problematické přestupky spáchané skutečnými řidiči.

Jen zřídka se stane, aby se zprávy o dopravních přestupcích ze slovenských silnic dostaly do světových médií, v tomto případě se to ale stalo. Senecké policii se totiž při měření rychlosti podařilo zachytit, jak za volantem Škody Kamiq sedí pes. Že by šlo o něco jako prvního vlka, který umí péct? Ani ne, tedy aspoň to nezvládl sám. Za volantem se současně nacházel i řidič, jen ze záběrů pořízených podle všeho laserovým měřičem rychlosti z velké dálky nebyl vidět.

Řidič (anebo to byl pes?) nepřekročil nejvyšší povolenou rychlost, policie ale vůz stejně zastavila a na následující komunikaci dnes vzpomíná takto: „Pane pse, překročil jste nejvyšší povolenou rychlost v obci, vaše doklady pro řízení vozidla,” měli říci policisté. „Prosím, nemám,” měl údajně zaštěkat pes v reakci. „No, to si tedy připlatíte. Máte alespoň něco, prosím?” měli policisté pokračovat. „Nemám...,” dočkali se prý odpovědi.

Je to samozřejmě žert, nic takového se nestalo. Smysl pro humor nám nechybí, takže proč ne, byť tohle je trochu dětinské, zaráží nás spíš faktický průběh následujících událostí. Policie měla konfrontovat řidiče s tím, že svěřil vůz psovi, což on odmítl a poukázal, že pes mu jen na chvíli skočil na klín. Něco takového ale policisté neviděli, a tak dotyčnému nabídli řešení věci pomocí blíže neupřesněné blokové pokuty a tím vše skončilo. Dává vám to smysl?

Neznáme slovenské zákony, u nás je ale podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. velký problém už svěření auta člověku, který je k tomu nezpůsobilý, konkrétně zákon hovoří o „osobě, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu”. Za takové věci se dávají desetitisícové pokuty ve správním řízení, nechat řídit dítě na klíně je skoro hrdelní zločin. Tady řidič (a majitel resp. provozovatel v jedné osobě) svěří řízení psovi, přejde se to div ne jen pokáráním a ještě se o tom vtipkuje na internetu?

Nejsme ti, kteří by „šli po krvi” a toužili po drastickém trestu pro dotyčného - nic špatného se díky bohu nestalo a snad si z toho vezme ponaučení sám. Nicméně dlouhodobě nám vadí ohromná disproporcionalita v hodnocení různých nebezpečných jednání. Policie vás div nesvlékne z kůže, když zkušený řidič v adekvátním autě pojede v noci 190 km/h po dálnici. Není to dovolené a má se to pokutovat, ale nebezpečnost takové jízdy se limitně blíží nule a brát za to někomu řidičák je absurdní. Když si ale přinejmenším necháte za jízdy sedět na klíně psa, který může skutečně sahat do řízení, zamezit vám ve výhledu a způsobit tak opravdu nebezpečnou, zcela nevyzpytatelnou situaci, je to humor? Přijde nám leda směšné, ale názor si jako vždy udělejte sami.

Tohle je úsměvná situace, policie by ji ale měla řešit s adekvátní vážností. Místo toho ale žertuje za situace, kdy tvrdě stíhá relativně bagatelní dopravní přestupky. Foto: Polícia Slovenskej republiky, CC0 Public Domain

