Slovinská basketbalová superstar si lebedí nad svým novým autem. Aby ne, jde o 1000koňovou raketu pro 25 vyvolených

Leckomu byste to možná vyčetli jako zbytečné chvástání, tento člověk je ale automobilovým nadšencem každým coulem. A věříme, že své nové auto skutečně miluje. Ač je aktuálně doma v Los Angeles, tímhle jezdí v Evropě, a to i po německých Autobahnech.

Pokud nejste fanoušky basketbalu, jméno Luka Dončič vám nemusí říci mnoho. Ale mohlo byt, před pár měsíci byla na slovinskéhou superstar upřena velká pozornost, když je klub Dallas Mavericks vyměnil s týmem Los Angeles Lakers za Anthonyho Davise. V historii NBA se tak stalo vůbec poprvé, že dva vedoucí hráči změnili působiště uprostřed sezóny. Pro Dončiče to mimo jiné znamenalo, že musel přestěhovat svou garáž, kterou má naplněnou moderními, tuningovými i klasickými vozy.

Momentálně se nicméně slovinský hráč vrátil do svého rodného hnízda, kde usedl do svého nového Brabusu Rocket 1000. A rozhodl se, že si naplno užije jeho potenciálu, pročež po vlastní ose vyrazil do Německa, kde neminul tamní Autobahny. Jakého tempa na nich dosáhl, zatím nevíme, nepochlubil se ani Dončič, ani policie. Brabus Rocket 1000 nicméně zvládá jet rychlostí až 316 km/h, zatímco na stovku zvládá zrychlit za 2,6 sekundy, za čímž stojí rovných tisíc koní pod kapotou.

Raketa z německého Bottropu vychází z Mercedesu-AMG GT 63 S E Performance, který páruje osmiválec s elektromotorem. Tovární pohon disponuje 843 koňmi a čtyřmi litry objemu, v případě Brabusu tu ale máme oněch 1 000 koní a 4,4litrový objem. Firma tak vůbec poprvé dosáhla na čtyřmístnou metu, přičemž točivý moment zvedla z 1 400 na 1 820 Nm. Kvůli ochraně převodovky ale slovinský hráč může počítat „pouze“ s 1 620 newtonmetry. Přesto si ani trochu nestěžuje, jak vám sám nejlépe poví na přiloženém videu.

Kromě poladěného pohonu dostal tento Brabus také karbonový bodykit, který doplňují 21palcová kola vpředu a 22palcová vzadu. Díky modulu SportXtra se přitom podvozek může přiblížit k zemi až o 20 milimetrů, a to v závislosti na jízdním režimu. Uvnitř pak došlo na kompletní přečalounění, přičemž kůže se nastěhovala i do zavazadelníku. Celkově bylo vyrobeno jen 25 kusů tohoto, Dončič si tedy pořídil slušnou vzácnost. Při svých asi miliardových ročních příjmech si to ale může dovolit s velkou lehkostí.

Rocket 1000 se dočkal rovné tisícovky koní, se kterou zvládá stovku za 2,6 sekundy. Tuningová firma přitom produkci omezila jen na 25 kusů, jeden z nich prodala Lukovi Dončičovi. A ten svou novou raketu zjevně miluje. Foto: Brabus

Zdroj: NBA@Instagram

