Souboj britských luxusních silničních stíhaček s 20 válci a 1 342 koňmi rozhodly až cílové fotografie před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Může se zdát, že jde o auta z docela jiného těsta, když je ale postavíte vedle sebe na letišti, nejsou si najednou vůbec tak vzdálená. Jejich vzájemné souboje nezřídka rozhodovaly centimetry.

Velká Británie bývá označována jako kolébka průmyslové revoluce, jako první zahájila přechod na pozemní digitální vysílání a považována je také za kolébku moderní demokracie či fotbalu. A nepřekvapivě rovněž za kolébku motorsportu. V zemi mimo jiné sídlí většina týmů Formule 1, tamní výrobci navíc nabízí nejčastěji luxusní auta s obrovskými výkony.

Právě díky tomu mohl Mat Watson z Carwow uspořádat opravdu zajímavý národní souboj, kdy do jednoho rohu se postavil Aston Martin DBX707, zatímco ten druhý okupovalo Bentley Flying Spur Mulliner. Jsou to trochu jiná auta, výkonné luxusní SUV a výkonný luxusní sedan, průsečíky si ale snadno najdete sami. První zmiňovaný vůz disponuje čtyřlitrovým osmiválcem twin-turbo, za kterým stojí AMG. Pohonná jednotka nicméně byla naladěna na 707 koní výkonu a 900 Nm točivého momentu, s nimiž DBX zvládá zrychlit na stovku za pouhých 3,3 sekundy. Jeho maximum pak činí 310 km/h.

Se dvěma turbodmychadly přitom počítá i Bentley, spárována ovšem byla s šesti litry objemu a dvanácti válci. I přes větší pohonnou jednotku tu ovšem máme nižší výkon 635 koní. S točivým momentem 900 Nm pak lze počítat i v tomto případě, o poznání vyšší hmotnost (2 437 kg versus 2 245 kg) ovšem vede k horší akceleraci. Na stovce jste tak „až“ za 3,8 sekundy, na druhé straně však omezovač zasahuje až při 333 km/h.

Co přitom naznačují papírová fakta, to i realita potvrdila. Mat sedící v Astonu Martin byl při rozjížďce na čtvrtmíli ve všech třech případech rychlejší než jeho kolega v Bentley, vždy to ale bylo o fous. Flying Spur ovšem na druhou stranu začal přebírat nadvládu v dalších disciplínách, zvláště pak během sprintů na půlmíli či míli. Jeho náskok byl pořád drobný jako u DBX při čtvrtmíli (11,4 s versus 11,5 s), vzhledem k vysoké rychlosti (až ke 300 km/h) ale opticky narost.

Kde Flying Spur překvapil, to bylo brzdění. I přes dvousetkilovou nadváhu totiž DBX pokořil. Jelikož nicméně Bentley i pro tuto limuzínu nabízí jedny z největších karbonových brzd na světě, výsledek by tak vlastně zaskočit nemusel. Skromná ovšem není ani cena, ta se v tomto případě vyšplhala na 235 tisíc liber (cca 6,9 milionu korun). Více vám ukáže přiložené video.

Levnější, výkonnější a lehčí Aston Martin DBX707 je rychlejší ve sprintech na čtvrtmíli, ale jen o prsa. Foto: Aston Martin



Poté nicméně přebírá nadvládu Bentley Flying Spur, který překvapilo hlavně v případě brzd, byť rozdíly stále nejsou propastné. Foto: Bentley

Zdroj: Carwow

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.