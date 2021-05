Souboj dvou posledních vrcholných VW Golf skončil nečekaným debaklem před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Jsou to auta používající prakticky tutéž techniku a menší ladění na jedné straně by nemělo způsobit jakkoli dramatický mezigenerační posun. Ten ale očividně nastal.

Náskokem díky technice se chlubí Audi, momentálně by nicméně tento reklamní slogan slušel spíše Volkswagenu. Britské Carwow totiž poslalo do srovnání dynamik současnou a předchozí generaci Golfu R. A výsledek byl opravdu zdrcující, neboť nováček zvítězil ve všech disciplínách s výjimkou jediné. Při brzdění se totiž projevila jeho vyšší hmotnost, stejně jako mu přitížil i fakt, že zástupce sedmé generace disponoval 19palcovými koly a tedy i širšími pneumatikami, jenž zajišťovaly větší styčnou plochu.

Právě toto srovnání Golf osmé generace potřeboval, neboť jde v podstatě o první test, kdy můžeme vynechat veškerou kritiku. Není totiž vůbec podstatné, zda přední kapotu drží manuálně ovládaná tyč nebo plynová vzpěra, podstatné je to, co se skrývá pod ní. Obě generace přitom pohání přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, který produkuje 320 koní a 420 Nm u nováčka a 300 koní a 400 Nm u jeho předchůdce. To rozhodně není diametrální rozdíl, který navíc zdánlivě maže ona povážlivě vyšší hmotnost (1 551 kg versus 1 483 kg).

Osmá generace je nicméně i tak papírovým favoritem, v jejím případě ovšem připadá na jednoho koně jen o 10 deka méně (4,8 kilogramu vs. 4,9 kg). Podstatnější tedy bude, že se nováček chlubí jinak lépe řešeným pohonem 4x4 se sofistikovanějším softwarem, díky kterému dokáže lépe využít systém Launch Control. Výhru bychom tedy i mohli čekat, překvapí ale náskok, jaký oproti svému předchůdci má. V rámci sprintu na čtvrtmíli se totiž jedná o takřka celou sekundu.

Právě z toho důvodu Mat Watson navrhne, aby sedmá generace dostala na startu menší náskok. Ač ovšem svůj plynový pedál zamáčkne se zhruba půlsekundovým zpožděním, stále je v cíli jako první. A náskok má i v pružném zrychlení. Mimo to nový Golf R nezasahuje do vašeho túrování plynového pedálu na místě, zatímco tomu staršímu nemůžete uzdu popustit naplno. A pokud by dostal větší kola, nejspíše by nakonec opanoval i souboj na brzdách.

Je nicméně třeba dodat, že za všechno se platí, a nový Golf R není výjimkou. Na českém trhu je totiž k mání od 1 195 900 Kč, což je na lidový vůz opravdu hodně. Na druhou stranu, ani předchozí provedení nestartovalo nízko, nýbrž na částce 1 071 900 Kč. Němci tedy v případě vrcholu nabídky nejsou ani v nejmenším skromní, čemuž se ale nelze divit. S časem 4,7 sekundy potřebným na zdolání stovky totiž novinka již zasahuje do teritoria supersportů, přitom jde pořád o velmi komfortní, pro každodenní ježdění bez kompromisů použitelné auto.

Nový VW Golf R dokázal porazit svého předchůdce bez mrknutí oka. Prohrál pouze při brzdění, i tuto disciplínu by ale nejspíše s většími koly zvrátil ve svůj prospěch. Foto: Volkswagen

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec