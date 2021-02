Souboj německých rodinných stíhaček na mokrém letišti má naprosto jasného vítěze před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

A nevyhrál díky objemu kufru či větší praktičnosti, to by bylo moc jednoduché. Ačkoli byli díky lepšímu poměru výkonu a hmotnosti favority jeho konkurenti, Audi RS6 na mokru prodalo své quattro.

S ohledem na vývoj v současném světě je to možná naposledy, co si můžeme vychutnat souboj třech německých superaut vyšší střední třídy, která umí být současně vším, co vás napadne - prostornými, praktickými, komfortními, sakramentsky rychlými a přitom nezastavitelně konzistentními stroji. Pakliže dojde v dalších generacích na jejich rozsáhlejší hybridizaci nebo dokonce použití elektrického pohonu, mohou být pořád leccos z výše zmíněného, o konzistentní výkonnosti si ale budou moci nechat jen zdát. Hybridizace by z nich udělala náladové vozy jedoucí jednou tak a jednou onak podle stavu baterek. A při elektrifikaci by už nikdy nešlo s rodinou a plným kufrem přeletět Německo za 2 hodiny a po jedné rychlé kávě pokračovat v cestě.

O to více si ale važme toho, že si můžeme dnes vychutnávat jejich klání. Řeč je o novém Audi RS6 Avant, faceliftovaném BMW M5 Competition a stejně tak modernizovaném Mercedesu-AMG E63 S. Je to jeden kombík a dva sedany, i Mercedes ale může být kombík a fakt, že M5 je k mání pouze s tříprostorovou karoserií, její rodinné využitelnosti příliš neubírá. Za normálních okolností jsou to BMW a hlavně Merecedes, které mají ve sprintech těchto modelů navrch, jenže Mat Watson z carwow je vytáhl na deštěm smáčené letiště. A papírové předpoklady vzaly rychle za své.

Jakmile byla auta v pohybu, BMW s Mercedesem vládly, klíčový je ale vždy sprint na 400 metrů s pevným startem a v tom vyučovalo Audi. Soupeři si vyžádali postupně dvě opakování, ale nebylo to k ničemu, Audi z místa vypalovalo s takovou konzistencí, že oba německé souputníky nechávalo daleko ve vodní tříšti a Mata nutilo se smát, protože to byl part jen pro jím řízený vůz.

Ve všech případech jde přitom o stroje s přibližně 600 koňmi výkonu a pohonem všech kol, jenže Audi je koncepčně předokolka s přidaným pohonem zádě, zatímco BMW a Mercedes jsou koncepčně zadokolky s přidaným pohonem přídě. A i my už jsme nejednou poznali, že v zásadě primitivnější koncepce Audi je z hlediska přenosu výkonu při akceleraci z místa u aut s motorem vpředu nepřekonatelná.

I když tedy všechny vozy používají chytrou elektroniku, systém kontroly startu a další vychytávky, které na suchu vedou k velmi podobnému výsledku, na mokru se BMW a Mercedes na prvních metrech trápí tak moc, že Audi prostě „foukne” a soupeři už jej nikdy nedoženou. Podívejte se na to sami, příznivci quattra z toho budou mít radost.

Audi RS6 není a do příchodu ostřejší verze Performance nebo Plus nebude králem dynamiky mezi německými rodinnými síhačkami vyšší střední třídy, na mokru ale díky lepšímu startu vládne i tak. Foto: Audi



BMW M5... Foto: BMW



...i Mercedes-AMG E63 S musely sklonit hlavu, jakmile ale nešlo o start z místa, osvědčily lepší poměr výkonu a hmotnosti. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: carwow@Youtube

Petr Miler