Souboj superaut koncernu VW na 1 km ukázal, kdo je dnes skutečným králem sprintů

Klasických 400 metrů je při výkonech a dynamice současných aut příliš málo na to, aby se poznalo, kdo je skutečně rychlý. Francouzi tak uspořádali klání na 1 km a ukázaly se velké rozdíly.

Jak jsme nedávno podrobněji probírali, v klání o nejrychlejší auto světa hraje stále větší roli akcelerace namísto maximální rychlosti. Je to logické, takové zrychlení z 0 na 100 km/h si lze legálně užít klidně i u nás, zatímco schopnost auta pokořit 400 nebo 500 km/h je spíše něco, čím se můžete po večerech těšit při pohledu do katalogu výrobce. I z tohoto důvod se většina pozornosti nadále soustředí na hodnotu akcelerace na stovku nebo 400 metrů, faktem ale je, že při schopnostech současných aut už to nedává komplexní obrázek o tom, jaké z nich je skutečně schopné.

Jestli stovku zvládnete za 2,9 nebo 3,1 sekundy může být snadno otázkou povedeného či nepovedeného startu, nad nímž u naprosté většiny aut jako řidič beztak nemáte větší kontrolu. Spustíte launch control, zmáčknete plný plyn a čekáte, jak se elektronika popasuje s tím, že po levým předním kolem máte více trakce než pod pravým zadním. Když to zrovna zvládne hůře - a nebo té trakce bude méně - ani 400 metrů nestačí k tomu, aby i reálně rychlejší vůz porazil ten o fous pomalejší.

Právě proto kolegové z francouzského Motorsport Magazine uspořádali klání mezi třemi z nejlépe zrychlujících aut dneška na 1 km, kde se ukáže i schopnost poradit si s vyššími a přesto ne absurdně vysokými rychlostmi. Teslu vynechali, protože ta už byla opakovaně poražena Porsche Taycan Turbo S, a tak vzali právě toto Porsche, k němu novou 911 Turbo S a Audi RS6 Avant do party. Máme tedy proti sobě auta se 761, 650 a 600 koňmi, které si ale musí poradit s docela jinými hmotnostmi. Taycan je s 2 349 kg až absurdně těžký, i RS6 je lehčí (2 209 kg) a 911 Turbo S jednoznačně nejlehčí (1 655 kg).

Podívejte se sami, jak vše probíhalo, Francouzi jdou bez řečí hned na věc. Můžeme ale říci, že 911 Turbo S klání naprosto jasně ovládlo a jen v prvních metrech mu dokázal Taycan sekundovat či být dokonce chvíli před ním. Jakmile se rychlost zvýšila, projevily se limity elektrického pohonu a 911 začala naprosto dominovat. Výsledkem je výhra rozdílem třídy, ale před Taycanem - RS6 zůstala třetí s dalším poměrně velkým odstupem.

