Souboj všech generací BMW M3 ve sprintu ukázal oprávněnost uctívání i zavrhování některých z nich

Jasně, em-trojky se nezrodily pro sprinterská klání, jejich přednosti jsou jinde a dynamika v přímce není to hlavní. I tak ale leccos napoví, když i dekády staré typy trápí své následovníky.

Je těžké nerespektovat BMW M3. Nemusíte tahle auta milovat, pokud ale nespíte ve slipech s čtyřmi kruhy na přední i zadní části, je těžké je nenávidět. Ne každá generace em-trojky byla synonymem řidičské nirvány, přesto se v každé z nich skrývá pořádný kus oddaností řidičské vášni a dobové technické vytříbenosti. A jistě i díky tomu se snad o každé z nich dá říci, že se s odstupem času jeví lépe než době svého vzniku. Ale co když je všechny postavíte jednu vedle druhé?

Přesně to udělal Mat Watson z Carwow a na letišti dal dohromady všech šest iterací jistě největší bavorské ikony sportovních silničních aut. Představovat každou z nich do detailu by dalo na knihu, a tak to vezměme telegraficky - vedle sebe stanuly legendární, vlastně poslední přímo s motoristickým sportem spojená E30 ještě se čtyřválci o objemech mezi 2,3 a 2,5 litru, vedle ní o hodně méně obdivovaná E36, která už dostala šestiválce 3,0 až 3,2. Pak je tu jedna z největších moderních klasik, tedy E46 s motorem 3,2 R6, dále opět o dost méně respektovaná E90 s největším motorem em-trojek v historii, tedy 4,0 V8, který byl zároveň posledním dělaným ručně jen pro tento model. Pak přichází moderní F80 a G80 vždy s motorem 3,0 R6 biturbo už odvozeným od agregátů běžných silničních. Pohon kol u všech srovnávaných aut je zadní, převodovky... Ty jsou takové, jak to zrovna vyšlo.

Jak si tahle auta vedou bok po boku? Fandové BMW říkají, že dobré generace em-trojek jsou ty liché, nepovedené ty sudé. A toto klání to v podstatě potvrzuje. Ano, nejuctívanější E30, která je dnes autem za miliony v jakkoli lepším stavu, nemá se svou technikou na šesti- a osmiválcové nástupce šanci, jejím rajónem jsou klikaté okresky. Ale jinak? E36 nepředvádí vzhledem k parametrům srovnatelným s E46 v podstatě nic, E90 nestačí ani na E46 a F80? Ta je navzdory skoro 10 létům na krku prakticky stejně rychlá jako současná G80, protože je o hodně lehčí a ne zase o tolik slabší.

Ale podívejte se na to sami. S M3 si více užijete jinde než na letišti, nicméně fakt, že - vyjma slabé E30 - v tomto klání dalece zastiňují své předchůdce resp. vyrovnávají či překonávají své následníky právě liché generace (v tomto případě ta třetí a pátá) leccos naznačuje. Z této šestice naše srdce nejvíce hoří právě pro E46 a nakonec i F80 jako nejlepší moderní interpretaci myšlenky M3. Nová G80 už je příliš všední, komfortní, odtažitá, těžká, „elektronická”...

Kdo si chce pořádně prohlédnout všechny generace M3 ze stejné perspektivy, španělské zastoupení BMW je pro nás svého času přesně takto nafotilo. Foto: BMW

