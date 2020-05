Souseda naštval hlučný výfuk Fordu, majiteli se pomstil a přidal i vzkaz před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pravému automobilovému nadšenci hlučnější auto udělá radost snad v jakoukoli denní či noční dobu, ne všichni ale žijí auty. Jeden takový člověk se pomstil Aaronu Robinsonovi za hlučný projev jeho Mustangu.

Nejspíše každého z nás již alespoň jednou v životě probudil hlučný výfuk. Reakce na to se budou různit - automobilovým nadšencům to asi nikdy nebude zcela proti mysli, ostatní úsměv na rtech nejspíše mít nebudou. I tak to obvykle přejdou s tím a pokusí se znovu usnout, někteří to ale nenechají být. A to tím spíše, když nejde o ojedinělý incident, ale spíše o běžnou praxi.

Právě s tím druhým je spojován Aaron Robinson a jeho osmiválcový Ford Mustang. Jeho hluk začal okolí obtěžovat natolik, že to už někdo ze sousedů nevydržel a zalepil mu výfuk montážní pěnou. Kromě toho měl americký motorista za oknem vzkaz, dle kterého má „14 dní na opravu tlumičů výfuku nebo na instalaci sériového výfuku“. Pokud se tak nestane, nejspíše bude následovat ještě tvrdší odveta, naznačuje pisatel, který se neobává ani policie, ani kamer. „Nic z toho nebude fungovat,“ uvádí dále autor.

Aaron přitom již uvedl, že incident samozřejmě policii již nahlásil. A zároveň doufá, že pisatel „dostane koronavirus a umře pomalou smrtí“. Máme tu tedy jednu nepřiměřenou reakci za druhou, naštvání majitele Mustangu lze ale chápat stejně dobře jako rozčilení souseda. Jak Aaron uvádí, minimálně koncovky výfuku bude třeba vyměnit, spíše to ale vypadá na instalaci komplet nového koncového dílu. Rozhodně se tedy nejedná o levnou záležitost.

Také okolí má ale pochopitelně právo na klid a lepší než výhrůžky na obě strany bude hledání nějakého kompromisu. Nakonec, Ford přímo z továrny nabízí od roku 2017 tzv. Quiet Exhaust Mode, který po zmáčknutí tlačítka utlumí hlučnost výfuku na přijatelnou úroveň třeba právě pro chvíle brzkých ranních odjezdů či pozdních večerních příjezdů domů. Přes naše nadšení pro věc chápeme, že bujarým serenádám pětilitrového osmiválce není nakloněn každý.

Okolí Aaron Robinsona zjevně není příliš nadšené výfukem...



...jeho Fordu Mustang. A tak mu to dalo „sežrat”

Zdroj: Aaron Robinson@Facebook

Petr Prokopec