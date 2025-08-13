Spalovací „dinosaurus” si vzal zpátky všechny klíčové světové rychlostní rekordy, stačila vlastně drobnost
Petr ProkopecPouhý měsíc vydržel na trůně jeho elektrický pokořitel, teď se musí znovu spokojit s druhými místy. Čas v disciplíně 0-400-0 km/h je už jako z jiné planety, přitom stačilo znovu použít původní auto jen s drobnými softwarovými úpravami.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Minulý měsíc se chorvatský Rimac pochlubil hned čtyřiadvaceti novými rychlostní rekordy. Všechny zajela Nevera R, tedy elektromobil disponující 2 017 koňmi. To je opravdu neskutečné stádo, které je ovšem spojeno také s nemalou hmotností - vůz má na kontě 2 277 kg. Navzdory tomu se ovšem zvládnul dostat z nuly na čtyřstovku a následně zase zastavit na nulu za 25,79 sekundy. Tím překonal dosavadního rekordmana, Koenigsegg Jesko Absolut, o více než dvě vteřiny.
Švédové se ovšem rozhodli přijít s pádnou odpovědí prakticky bez jakéhokoli otálení. Původní rekordní auto, které v červnu 2024 dosáhlo času 27,83 sekundy, totiž osadili novým softwarem Absolut Overdrive, jenž je pochopitelně k dispozici také ostatními zákazníkům. Upravena jím byla mapa převodovky, stejně jako řídicí jednotka motoru. Zároveň systém nově disponuje vektorováním točivého momentu, který je natolik precizní, že kontrola trakce nemusí zasahovat ani při zběsilých startech.
To se ukázalo být klíčovým, neboť Jesko si s časem 25,21 sekundy vzalo rekord zpátky. Tovární jezdec Markus Lundh dokázal z klidu na čtyřstovku zrychlit za neskutečných 16,77 sekundy, zatímco zabrzdění zpátky na nulu se odehrálo za 8,44 sekundy. Co se Rimacu týče, ten přitom na akceleraci potřeboval 17,35 sekundy. Decelerace je pak identická jako u Koenigseggu, který je přitom o zhruba tunu lehčí. Na druhou stranu mu ale při brzdění nepomáhají elektromotory.
Nevera má navíc k dispozici hned čtyři jednotky, z nichž každá má na povel jedno kolo. Oproti tomu Jesko je zadokolkou, i proto ostatně na rozjezdu na chorvatský elektromobil ztrácí. Ten se totiž na stovku dokáže dostat již za 1,72 sekundy. Koenigsegg je ale rychlejší kdykoli později a všechny klíčové rekordy v akceleraci jsou znovu jeho. A to jízdu „švédského krále” negativně ovlivnilo počasí, neboť dráha byla po ranním dešti navlhlá. Přesto Švédové dokázali, že spalovací motory a auta jimi vybavená stále ještě neřekla poslední slovo.
Koenigsegg dokázal zajet rekord 0-400-0 km/h s původním vozem, ke zlepšení jeho schopností postačil pouze nový software lépe kočírující 1 622 koní. Obdivuhodné. Foto: Koenigsegg
Zdroj: Koenigsegg
