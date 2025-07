Spalovací verzi dosud jen elektrického fiaska Dodge nachytali při natáčení reklamy, zní úchvatně včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Tento vůz měl být jen elektrický, ale nechtěl a nechce ho tak skoro nikdo. Letos tedy dorazí i ve spalovacím provedení, jež sice nedostane „ten správný” motor, dostupnou alternativu by ale už kvůli jejímu zvuku hrstka nadšenců akceptovat mohla.

Také Dodge si prožil svůj elektrický sen, když se chtěl zbavit motorů V8 i V6 a přijít pouze s elektrickým Chargerem. Pochybnosti o jeho úspěchu začal mít už po prvním odhalení jeho konceptu, pokud ale někdo ve firmě do poslední chvíle doufal, že lidé nakonec na tuto návnadu zabere, letos se dočkal nepříjemného vystřízlivění - auto v této podobě nechce skoro nikdo.

Nedá se přitom říci, že by se Američané nesnažili zalíbit i konzervativně uvažující klientele. Elektrickému provedení nadělil umělý zvuk vyluzovaný speciálním „výfukem“ Fratzonic, tedy zvukovým generátorem, který projev motoru V8 pouze imituje. Byla to ale znovu taková trapárna, že autu leda pomohla k neúspěchu - nikdo přece nechce falešné věci, zvlášť pokud mají být dražší než ty skutečné.

Dodge naštěstí dal povel k vývoji spalovací verze ještě o dost dřív, než tohle poznal na vlastní kůži. Na rozdíl od předchozí generace se nedočká „toho správného” motoru, tedy osmiválce (alespoň zatím), s ohledem na aktuálně dostupné možnosti by si ale podstatná část klientely mohla vystačit i se šestiválcem Hurricane. Ten nabídne 426 nebo 558 koní, což by mělo stačit k dostačující dynamice. Klíčový je ale v těchto případech zvuk a zdá se, že ten by zklamat nemusel.

Spalovací Charger byl totiž nachytán v nedaleko detroitského Comerica Parku při natáčení reklamy. A jeho řidič dával červeně lakovanému muscle caru opravdu zabrat, načež veškeré okolí naplnil uječený řezák. Ač tedy někomu nejspíše bude chybět typické osmiválcové brumlání na volnoběh, ve zbytku lze přeplňované třílitrové jednotce ukázat palec nahoru. Tedy pokud to není znovu částečně falešný soundtrack, to už by asi fandové „nedali”...

Spalovací Charger se od toho elektrického bude vizuálně lišit pouze v detailech. Na klíčové změny došlo pod kapotou. A docela jiný bude zvukový projev auta, poslechněte si ho níže. Foto: Dodge

Zdroj: carrotnose258@Reddit

Petr Prokopec

