Špatný den v práci? Parkovací pikolík naboural jednou ranou obě verze vzácného Lamba za 22 milionů před 8 hodinami | Petr Miler

V práci se občas něco nepovede, pokud ale dnes zažíváte právě takový den, věřte, že někdo měl nejspíše ještě mnohem horší. Tohle se snad už nikomu jinému nemůže povést, ani kdyby se o to snažil.

Pracovat jako tzv. valet, česky řekněme „pakovací pikolík”, může vypadat jako atraktivní práce. Posláním takového člověka je odvážet auta klientů drahých hotelů a restaurací na parkoviště a zase je přivážet zpět, aby se jejich majitelé nemuseli o nic starat. A s ohledem na charakter míst, kde taková služba funguje, nelze očekávat, že v roli valeta budete usedávat za volant tříválcové Fabie, aspoň ne většinou.

Mince ale obvykle mívají dvě strany a tato práce není výjimkou. Ukazují to poněkud bolestivé záběry níže, které zachycují přešlap zaměstnance jednoho zřejmě australského luxusního hotelu. Dotyčný dostal možnost usednout do vzácného Lamborghini Aventador Ultimae Roadster, tedy rozlučkové verze Aventadoru, který byl vyroben jen v 250 kusech. Něco takového se nepoštěstí ani mnoha velmi bohatým lidem.

Tady to ale zase takové štěstí nebylo. Pikolík usedl za volant auta, které vzbudilo mezi přítomnými zájem, i díky tomu ale jeden z nich na kameru zachytil okamžiky krátce poté, co řidič se svěřeným vozem naboural. To by samo o sobě bylo smutné, ještě smutnější ale je, že nenaboural jediný vůz. Jeden zbrklý pohyb způsobil srážku Aventadoru Ultimae Roadster s Aventadorem Ultimae Coupe, tedy alternativou prvního stroje vyrobenou pro změnu v 350 exemplářích. Obě auta mají dohromady cenu zhruba 22 milionů Kč a obě byla poškozena. To byste nevymysleli.

Škody na obou autech nejsou bůhvíjak drastické, ale hromada karbonu a drahé techniky na každém z nich se postará o velmi drahou opravu. Po sečtení škod se z nehody stane slušné drama - nabourat podobným způsobem nárazník na „obyčejném” Porsche snadno přijde statisíce Kč, tady jsme ještě jinde a navíc dvakrát. V případě těchto dvou aut se škoda jistě dostane za hranici 1 milionu Kč, to byl skutečně drahý přešlap.

Nejdražší sekundy v životě zaměstnance drahého hotelu byly zachyceny na videu níže. Hezká podívaná to věru není, padly mu za oběť hned dvě verze vzácného Aventadoru Ultimae od Lamba.

