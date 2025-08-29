Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
Petr MilerPátky v práci bývají náročné, ale pokud vás povzbudí, že to nejste jen vy, komu se zrovna nedaří, tohle je inspirativní událost. Pro ostatní půjde o malou tragédii, neboť vzácné Pagani za víc jak 70 milionů může být poškozené i za hranicí smysluplné opravitelnosti.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
před hodinou | Petr Miler
Pátky v práci bývají náročné, ale pokud vás povzbudí, že to nejste jen vy, komu se zrovna nedaří, tohle je inspirativní událost. Pro ostatní půjde o malou tragédii, neboť vzácné Pagani za víc jak 70 milionů může být poškozené i za hranicí smysluplné opravitelnosti.
„Někdy se to schumelí,” zpívá Petr Janda v jedné ze slavných písní Olympicu. Zmiňuje se o jedné ráně za druhou, v případě toho, co se odehrálo před pár dny v Monaku, ale stačila rána jedna. Zato pořádná.
Podle informací doprovázející přiložené video měl někdo z firmy zajišťující dodání Pangani Huayra Roadster, stroje původně prodávaného za ceny od asi 74 milionů Kč, nezvládnout nakládání či vykládání auta na odtahový vůz. A zničit Hyayru ještě před dodáním. Nevíme, jestli tento příběh sedí, neboť Huayra Roadster už se v „běžných” verzích chvíli neprodává, takže auto nemohlo být nové, navíc se zdá, že jde o jeden ze strojů, které Pagani už dříve použilo na prezentačních fotkách, které přikládáme. Buď jak buď, ať už šlo o nové auto, ojetinu nebo cokoli jiného, nic to nemění na tom, že někomu spadlo při převozu. A to bolí.
Video zachycuje momenty po okamžiku, kdy se nakládací rampa zřítila a příď Huayry zůstala viset na převodním autě jako kapr na háčku. Přední spoiler se tvrdě potkal s ocelí, zavěšení se dostalo do nepřirozené pozice a poloha stroje vůbec odpovídá spíš jeho instalaci do nějakého mučícího zařízení. Je jasné, že vůz utrpěl těžké rány - přední nárazník a kosmetické věci okolo jsou drobnost, problémem je hlavně možné poškození karbonových struktur.
Pohled na auto tedy nebolí jen srdce, tohle bude hodně bolet i finančně, spekuluje se dokonce o tom, že by mohlo jít o totální škodu. Jistě, Pagani opraví cokoli, ale pokud by vůz musel projít kompletní rekonstrukcí včetně instalace nové karbonové „kostry”, bude to mít drastický vliv na sběratelskou hodnotu vozu. Což může v kombinaci s drahou opravou znamenat, že lepší bude vyrobit nový - i to Pagani pořád umí.
Až už to bude jakkoli, takhle se postarat o totální zničení auta za 74 milionů, to už chce hodně špatný den v práci. Doufejme v lepší konec. Anebo opravdu dobré pojištění těch, kteří auto převáželi.
Nakládání přesně této Huayry v Monaku nedopadlo ani trochu dobře, jak můžete vidět níže. Ne až tak velký karambol může mít vzhledem k okolnostem za následek i totální zničení auta. Ilustrační foto: Pagani Automobili
Zdroj: dart_spot@Instagram
Bleskovky
- Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
před 2 hodinami
- Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy
včera
- „Italský Turek” se natočil, jak jede ve svém Porsche 260 km/h po německé dálnici, teď chtějí jeho hlavu
26.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Pojede Pol Espargaro BMW Superbike? včera 09:00
- Moto2 pro rok 2026: 4 místa jsou stále volná 27.8.2025
- Sergio García si užívá překvapivý debut ve WorldSBK v Aragonu 27.8.2025
- Test Superbike Aragon - 2. den 26.8.2025
- Alvaro Bautista zůstává u Ducati 26.8.2025
Nejnovější články
- Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
před 2 hodinami
- Mercedes skutečně pracuje na novém osmiválci. Pokusil se ho zabít, ale zákazníci řekli ne
před 3 hodinami
- Snad nevětší bazarová ikona mezi německými auty láká i po konci svých zlatých časů, může dnes vyjít překvapivě levně
včera
- Levný rodinný zázrak Renaultu se ukázal v novém. Stojí jen 150 tisíc Kč a vypadá zatraceně dobře
včera
- Skončila jedna velká éra. Za Godzillou se zavřela voda, zůstává po ní jenom prázdnota
včera
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 08.28. 18:24 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 08.28. 14:38 - řidičBOB
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.28. 13:11 - Vrooom
- Další zajímavá autovidea 08.28. 13:09 - Vrooom
- Lampárna (stěžovatelna) 08.28. 11:09 - pavproch
- Toyota Land Cruiser 250 || Nezastavitelná legenda 08.26. 23:02 - lukasak12
- Onboard videa 08.26. 21:56 - abgx1
- vyber prveho auta, univerzalne pouzitie 08.26. 20:55 - magalanes