Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi

Pátky v práci bývají náročné, ale pokud vás povzbudí, že to nejste jen vy, komu se zrovna nedaří, tohle je inspirativní událost. Pro ostatní půjde o malou tragédii, neboť vzácné Pagani za víc jak 70 milionů může být poškozené i za hranicí smysluplné opravitelnosti.

před hodinou | Petr Miler

Foto: Pagani Automobili

Pátky v práci bývají náročné, ale pokud vás povzbudí, že to nejste jen vy, komu se zrovna nedaří, tohle je inspirativní událost. Pro ostatní půjde o malou tragédii, neboť vzácné Pagani za víc jak 70 milionů může být poškozené i za hranicí smysluplné opravitelnosti.

„Někdy se to schumelí,” zpívá Petr Janda v jedné ze slavných písní Olympicu. Zmiňuje se o jedné ráně za druhou, v případě toho, co se odehrálo před pár dny v Monaku, ale stačila rána jedna. Zato pořádná.

Podle informací doprovázející přiložené video měl někdo z firmy zajišťující dodání Pangani Huayra Roadster, stroje původně prodávaného za ceny od asi 74 milionů Kč, nezvládnout nakládání či vykládání auta na odtahový vůz. A zničit Hyayru ještě před dodáním. Nevíme, jestli tento příběh sedí, neboť Huayra Roadster už se v „běžných” verzích chvíli neprodává, takže auto nemohlo být nové, navíc se zdá, že jde o jeden ze strojů, které Pagani už dříve použilo na prezentačních fotkách, které přikládáme. Buď jak buď, ať už šlo o nové auto, ojetinu nebo cokoli jiného, nic to nemění na tom, že někomu spadlo při převozu. A to bolí.

Video zachycuje momenty po okamžiku, kdy se nakládací rampa zřítila a příď Huayry zůstala viset na převodním autě jako kapr na háčku. Přední spoiler se tvrdě potkal s ocelí, zavěšení se dostalo do nepřirozené pozice a poloha stroje vůbec odpovídá spíš jeho instalaci do nějakého mučícího zařízení. Je jasné, že vůz utrpěl těžké rány - přední nárazník a kosmetické věci okolo jsou drobnost, problémem je hlavně možné poškození karbonových struktur.

Pohled na auto tedy nebolí jen srdce, tohle bude hodně bolet i finančně, spekuluje se dokonce o tom, že by mohlo jít o totální škodu. Jistě, Pagani opraví cokoli, ale pokud by vůz musel projít kompletní rekonstrukcí včetně instalace nové karbonové „kostry”, bude to mít drastický vliv na sběratelskou hodnotu vozu. Což může v kombinaci s drahou opravou znamenat, že lepší bude vyrobit nový - i to Pagani pořád umí.

Až už to bude jakkoli, takhle se postarat o totální zničení auta za 74 milionů, to už chce hodně špatný den v práci. Doufejme v lepší konec. Anebo opravdu dobré pojištění těch, kteří auto převáželi.


Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi - 1 - Pagani Huayra Roadster 2025 delivery fail 01Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi - 2 - Pagani Huayra Roadster 2025 delivery fail 02Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi - 3 - Pagani Huayra Roadster 2025 delivery fail 03
Nakládání přesně této Huayry v Monaku nedopadlo ani trochu dobře, jak můžete vidět níže. Ne až tak velký karambol může mít vzhledem k okolnostem za následek i totální zničení auta. Ilustrační foto: Pagani Automobili

Zdroj: dart_spot@Instagram

