Špatný den v práci? Tomuto týpkovi spadlo na zem vzácné Porsche za 100 milionů při přepravě po drahé renovaci

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Dokážete si představit horší kombinaci vstupních faktorů? Stát se to aspoň na začátku celého procesu, znamenalo by „jen” tolik, že renovace bude o něco dražší. V tomto případě může začít znovu. A tušíme, že stejná firma se o přepravu vozu starat nebude.

Kolega z mé hlavní práce v nadsázce říkává, že každý letní den v práci je špatný den v práci, tuším ale, že svá slova přehodnotí, až mu pošlu odkaz na tento článek. Jednomu zaměstnanci přepravní firmy se totiž nějak „podařilo”, že mu při transportu bizarním způsobem spadl na zem velevzácný Ruf CTR1 Yellowbird. Tedy speciálně upravené Porsche, jehož hodnota se dnes ve stavu tohoto konkrétního kusu odhaduje na sumu přesahující 5 milionů dolarů, tedy víc jak 100 milionů Kč. Navíc v jaký moment se to všechno stavu...

Bylo by pochopitelně vždy nepříjemné, kdybyste takové auto výrazně poškodili při přepravě, odřený lak by ale někdo spravil skoro kdekoli. Tady vůz dostal ránu v momentě, kdy firma zajišťovala jeho přepravu z ústředí Rufu v Německu, kde se podrobil částečné renovaci. Musel tedy přežít cestu od majitele v USA na letiště, pak do Německa, pak k Rufu, pak zase z Rufu na letiště, pak letadlem do USA, pak se ocitlo v náklaďáku cestou k majiteli. A teprve v to chvíli spadlo na zem? Říkejme tomu pech nejhrubšího zrna.

Celé neštěstí nafotili kolemjdoucí v San Franciscu, kteří zjistili i dodatečné detaily. Na jediné pořízené fotce vidíme, jak v padlém voze nacházejícím se v hodně nezvyklém úhlu ve vztahu k matičce zemi pořád sedí člověk, který jej měl dostat na silnici poněkud jemnějším způsobem. Asi tomu sám také nemohl uvěřit... Až čas ovšem poví, zda šlo o následek jeho opomenutí, nebo třeba selhala technika, někteří ale tvrdí, že z lenosti (to by ale muselo být během nakládání) nepoužil klíny a pouze zabrzděný vůz mu sjel z rampy a dostal se do pozice, kterou vidíme. Může být, ale také to mohlo být jinak.

Tak či onak tušíme, že tohle auto si dá brzy celé kolečko znovu. A za lidi, kteří se podílejí na jeho přepravě, doufáme, že mají dobré pojištění. Poškození nemusí být až tak drastické, to nevidíme, ale už jen přeprava a odborná oprava budou za miliony - renovace u Rufu trvala 6 měsíců a levná jistě nebyla. Navíc majitele může trápit, že svého času nejrychlejší silniční auto světa vyrobené v pouhých 29 exemplářích tím pochopitelně ztratí kus své historické hodnoty. Ta je dnes skoro nezměrná - vůz na fotkách níže (možná ten samý a možná ne) změnil majitele v roce 2018 za 1,02 milionu USD. Dnes jsme na pětinásobku. Co asi přijde za dalších 7 nebo 10 let? Nechtěli bychom být v kůži toho, kdo měl tohle auto při přepravě na starosti, vážně ne...

Podobně krásný (a možná i ten samý) Ruf CTR Yellowbird z roku 1989 někomu spadl při přepravě na zem. Vůz s ohromnou a raketově rostoucí hodnotou tak může zruinovat několik rodin... Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Zdroj: johnclaywolfeshow@Instagram

Petr Miler

