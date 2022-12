Špičkové evropské sporťáky vyzvaly na souboj podceňovanou novinku z USA s motorem bez turba, neměly to dělat před 7 hodinami | Petr Prokopec

„Americkej kýbl”, podobná slova mnozí prohlásí automaticky na adresu prakticky jakéhokoli výkonného vozu z USA, aniž by zkoumali detaily. Minimálně v případě Corvette tento předsudek dávno neplatí a v případě nové Z06 teprve ne.

Zůstává otázkou, jaká budoucnost čeká spalovací motory. Zejména evropští politici by jim rádi od roku 2035 vystavili stopku, něco takového ale ve světle událostí z poslední doby vypadá stále méně reálně. Ač totiž již po léta poukazujeme na to, že samotný elektromobil je pouze špička ledovce, v podstatě nikdo na náš názor nedal. Nyní ovšem Švýcarům už hrozí, že se v průběhu zimy budou na svá bateriová auta pouze dívat. A to ve chvíli, kdy je jich mezi lidmi pouhých 110 tisíc. Co by pak nastalo v momentě, kdy jich budou miliony, raději ani nechceme domýšlet.

I kdyby nicméně životnost spalovacích motorů nakonec byla prodloužena, bez větší či menší formy elektrifikace se to již neobejde. Stejně jako se zdá, že nedílnou součástí těchto jednotek bude i přeplňování. Ostatně atmosférických agregátů je již nyní méně než šafránu. O to více můžeme vděčit společnosti Hagerty, že se jí povedlo dát dohromady hned tři zástupce s tímto ústrojím dohromady. Jen u aut navíc nezůstala, německo-americkou skupinku totiž doplnil rovněž italský motocykl.

V úvodní fázi se na startovní čáru postavily Porsche 911 GT3 a Audi R8 Spyder V10 Performance, tedy vozy z absolutní špičky nabídky těchto značek, které vyzvaly Chevrolet Corvette Z06. Máme tu tedy šestiválcový, desetiválcový a osmiválcový vůz, z nichž ani jeden nedisponuje motorem vpředu. Chevrolet a Audi jej místo toho instalovaly před zadní nápravu, Porsche pak dokonce až za ní. Značka z Zuffenhausenu navíc počítá s nejnižším výkonem (510 koní), který je u verze s automatem PDK spárován s nejnižší hmotností (1 510 kg).

Na straně Audi je pak 570 koní a 1 665 kg, zatímco Chevrolet kontruje s 679 koňmi a 1 561 kilogramy. Teoreticky by tedy měl své soupeře strčit do kapsy. To se potvrdilo i v praxi, ohromit nicméně může propast mezi ním a „zbytkem světa“. Mezi Corvette a druhým GT3 byla totiž v cíli vzdálenost 5,5 délek auta. Čtvrtmíli totiž Porsche zdolá za 10,9 sekundy, zatímco Chevroletu stačí o čtyři desetiny méně. Audi pak s 11,4 sekundami těžce zaostává.

Ducati Panigale V4 SP2 je na tom ještě lépe, ale to v případě sprintu nepřekvapí. Na závěr už jen dodáme, že Jason Cammisa, který aktuálně tato videa pro Hagerty připravuje, by si zasloužil více prostoru i pozornosti. Na rozdíl od trojice Clarkson-Hammond-May totiž jeho videa nejsou ani v nejmenším vyčpělá, spíše tu máme pokaždé něco trochu jiného. Ovšem vždy velmi zábavného. Výjimkou ostatně není ani tento souboj atmosfér, který snadno může být i jedním z posledních takových, tedy alespoň za účasti nových aut.

Corvette Z06, 911 GT3 a R8 V10 Spyder jsou jedněmi z posledních zadokolek s atmosférickými motory v prodeji. Nejvýkonnější z nich je pak i tím nejrychlejším, Amerika si tentokrát Evropu namazala na chleba, alespoň v případě čtyř kol. Foto: Chevrolet/Porsche/Audi

