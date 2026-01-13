Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
Petr ProkopecMáte pocit, že když Ferrari uprosíte k tomu, aby vás nechalo utratit majlant za jedno ze svých nejlepších aut, budete automaticky králi silnic? Chyba lávky, záda vám může ukázat i běžně dostupné čínské auto za míň jak desetinu ceny. To zabolí.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Máte pocit, že když Ferrari uprosíte k tomu, aby vás nechalo utratit majlant za jedno ze svých nejlepších aut, budete automaticky králi silnic? Chyba lávky, záda vám může ukázat i běžně dostupné čínské auto za míň jak desetinu ceny. To zabolí.
Ferrari je synonymem pro rychlost, ostatně třeba v šampionátu Formule 1 získala italská stáj hned 16 pohárů konstruktérů. A jakkoli na ten poslední dosáhla v roce 2008, stále má velký náskok před konkurencí, neboť druhý McLaren má na kontě 10 titulů a třetí Williams 9. O své prvenství se tedy Ferrari ještě dlouho nebude muset obávat.
Trochu jiná je ovšem situace na poli silničních aut. Značce totiž záda začíná ukazovat dokonce i čínská konkurence, jak ukázal poslední souboj zinscenovaný britským guru sprintů, Matem Watsonem z Carwow. Ten na startovní čáru postavil Ferrari SF90 XX, což je hybridní supersport s 1 030 koňmi, a Xiaomi SU7 Ultra, tedy už proslulý čínský elektromobil se čtyřmi dveřmi a 1 547 kobylami. A jakkoli Sam Maher-Loughnan řídící italského plnokrevníka očekával jasné vítězství, nakonec se musel smířit s drtivou porážkou.
Xiaomi totiž zvládlo čtvrtmíli za 9,3 sekundy, zatímco Ferrari potřebovalo o devět desetin více. Jak nicméně v závěru videa zmínil Mat Watson, na dosažené časy mělo vliv počasí. Souboj se totiž odehrál v Abú Zabí, kde o den dříve řádila bouře, která zhoršila povrch dráhy. SF90 XX tak mělo problémy s trakcí, koneckonců většina jeho výkonu pořád končí na zadních kolech. Ovšem ani na bezchybném asfaltu by nemělo šanci, ostatně dříve se jeho předchozí verze dostala „jen“ na 9,6 sekundy.
Co je ovšem působivější, to je sprint na půlmíli. Obecně totiž platí, že elektromobily získávají většinu svého náskoku po odpíchnutí z místa, a postupně o něj přichází. Čím delší je tedy dráha, tím větší je šance, že je auto se spalovacím pohonem nakonec pokoří. Tentokrát tomu tak ovšem nebylo jinak, když SU7 Ultra zajelo 800 metrů za 14,5 sekundy, přičemž Watson měl po projetí cílem dokonce na tachometru víc než 300 km/h. Ferrari oproti tomu znovu zaostalo, tentokráte o 1,2 sekundy.
Italové tak začínají přicházet o svůj kredit, přičemž sílu čínskému políčku dodává i skutečnost, že SU7 Ultra je až směšně levné. Za auto, které vypadá jako Porsche Taycan - a jede podobně -, si Xiaomi v Číně účtuje 529 900 CNY, v přepočtu nějakých 1,5 milionu korun, což je o trochu víc než u méně výkonných modelů (ty opravdu stojí jako Škoda Octavia), ale o takové Octavie RS v lepší výbavě to také nemá daleko. To SF90 XX stojí víc než desetinásobek, skoro 19 milionů korun. Jakkoli tak sice díky nižší hmotnosti lépe brzdí, na okruhu bude velmi pravděpodobně vládnout a není to je poník pro jeden trik, už fakt, že je při akceleraci o tolik pomalejší, zarazí. Kdo by to byl řekl v případě aut značky, která před dvěma lety dělala jen mobily...
SU7 Ultra je nejen pekelně rychlé, ale navíc také levné. Tohle pro zbytek světa opravdu nevypadá dobře. Foto: Xiaomi
Číňanům v přímce nestačí ani SF90 XX za takřka 19 milionů korun. V komplexnějších disciplínách to bude jiná, ale přesto. Foto: Ferrari
Zdroj: Carwow@Youtube
Bleskovky
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
před 4 hodinami
- Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem
před 8 hodinami
- Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém
11.1.2026
Nejnovější články
- Nová brutální verze Mustangu nabízí za poloviční cenu víc výkonu než špičkové GTD
před 3 hodinami
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
před 4 hodinami
- BMW se nám pokouší namluvit, že autům sebralo i ten poslední fyzický ovladač a nikomu nechybí. Samo dobře ví, že to není pravda
před 5 hodinami
- Ford už ví, že nová auta už tu nikomu neprodá, a tak zlevňuje náhradní díly na ta dříve vyrobená
před 7 hodinami
- Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Přituhuje 01.13. 17:41 - Truck Daškam
- Volkswagen obecne 01.13. 17:30 - mattonecz
- BMW Divize 01.13. 13:25 - pavproch
- VZKAZY 01.13. 12:29 - M.Z.
- Lampárna (stěžovatelna) 01.13. 11:30 - řidičBOB
- Elektromobily a vse kolem nich 01.12. 15:24 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 01.11. 17:26 - pavproch
- Onboard videa 01.11. 15:24 - brnenska.odchytova