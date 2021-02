Srážka s 60m stromem nejlépe ukazuje, že výkonnější auto může být bezpečnější než slabší před 5 hodinami | Petr Miler

Výkonná, a tedy rychlá auta jsou obvykle považována za nebezpečná, protože mohou jet rychleji. Jenže tak jednoduché to není, jak ukazuje incident, který se odehrál v Národním parku Sequoia.

Typickým zdrojem dlouhých debat mezi automobilovými nadšenci a bojovníky za bezpečnější silnice je otázka, k čemu vlastně chtít výkonné auto. Však proč si kupovat BMW M340d s 340 koňmi, když už verze 320d má koní 190, jede až 240 km/h a na většině silnic se stejně nesmí jet víc jak 90 nebo 130 km/h? Je to podle těch druhých zbytečné a jen to svádí k rychlé jízdě.

Nebudeme vám věšet bulíky na nos, nám se výkonné verze primárně prostě líbí. Kdybych si měl koupit BMW řady 3, sáhnu nejraději po M3, protože je to vrchol nabídky ve všech ohledech, bude to nejkvalitněji vyvedený typ, který vás dokáže potěšit tím svou akcelerací, přímočarostí, vypiplaným podvozkem, odolnými brzdami... Nemusíte s takovým autem nutně jezdit rychle, abyste to ocenili, je to znát v 50 km/h stejně jako v 250 km/h.

Tohle ale ve zmíněných debatách obvykle nezazní. Typickou reakcí nadšence je, že výkon se hodí i kvůli oné bezpečnosti, protože vám někdy umožní rychleji vyřešit určitou situaci a „už nebýt” tam, kde dochází k nějakému problému. Bojovníci za bezpečnost tento argument bagatelizují jako čirý alibismus, že takové situace se nestávají a pokud ano, pak jen proto, že dotyčný jel sám dříve rychleji než měl.

Bohužel pro ně, není tomu tak. Sám jsem v životě zažil hodně situací, kdy už nebylo reálné problému předejít brzděním, šlo mu ale předejít brysknější akcelerací. A pokud tomu nevěříte, podívejte se na video níže. Na tom jeden z amerických motoristů projíždí Národním parkem Sequoia, když se těsně před ním začne kácet k zemi více jak 60metrový strom.

Šofér si ho všimne, zastavit před padajícím stromem už ale není reálné. Zachová se tedy velmi racionálně, když se rozhodne vjet do levého pruhu, tedy do míst, kam strom spadne později, a přidat. Jenže jeho auto sotva zrychlilo a strom spadl na zadní část střechy. Je to přesně ta situace, kterou by větší výkon vyřešil - schopnější auto by na místě, kam strom padá, při intenzivní akceleraci dávno nebylo, ostatně i to trefené kontaktu málem uniklo. Takže děkujeme pěkně, ale my raději sáhneme po oněch výkonnějších verzích - bez úmyslu dělat s nimi cokoli nebezpečného, ale naopak s pocitem, že vám někdy mohou zachránit krk právě svým výkonem a rychlostí.

Takové Porsche 918 Spyder, jehož dynamiku kdysi automobilka předvedla na rychlostně neomezené dálnici v Austrálii, by v situaci zachycené na videu níže jistě excelovalo, v místě dopadu stromu by při intenzivní akceleraci dávno nebylo. Ilustrační foto: Porsche

