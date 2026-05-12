Sprint BMW M5 kombi proti o 180 koní slabšímu BMW M3 tragikomicky vykresluje absurditu moderních hybridních „sportovních parníků”
Petr MilerO generaci novější auto s o tolik vyšším výkonem by starší, slabší a v nižší dynamické lize hrající stroj mělo rozmáznout jako přezrálou malinu, realitou je ale pravý opak. Takhle daleko na scestí zašel vývoj moderních sportovních aut.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Sprint BMW M5 kombi proti o 180 koní slabšímu BMW M3 tragikomicky vykresluje absurditu moderních hybridních „sportovních parníků”
včera | Petr Miler
O generaci novější auto s o tolik vyšším výkonem by starší, slabší a v nižší dynamické lize hrající stroj mělo rozmáznout jako přezrálou malinu, realitou je ale pravý opak. Takhle daleko na scestí zašel vývoj moderních sportovních aut.
Posledních pár měsíců jsme celkem dost času věnovali vykreslování technické stupidity nového Audi RS5. Ingolstadtská automobilka u nové generace svého ikonického sportovního kombíku RS5 nepochopitelně přešla nejen na jeho nové označení, které si historicky spojíme s spíš s kupé, ale především na nové řešení pohonu. Místo ryze spalovacího motoru je vůz plug in-hybridní, což jeho maximální výkon šponuje na zdánlivě ohromujících 639 koní. Ty vás ale budou brát u srdce jen do chvíle, než zjistíte, jakou část má na povel nestálá elektrická „složka” pohonu. A že auto kvůli tomu váží skoro 2,4 tuny v základu.
To je naprosto neuvěřitelné číslo, které novinku činí předem marnou i vedle předchozí RS4, s jejími posledními evolucemi dynamicky prohrává už na papíře. A ještě marnější vedle ještě schopnější konkurence, zejména pak BMW M3 Touring, které nabízí v závislosti na verzi až 550 stálých koní na 1 850 kg hmotnosti. To bychom dřív nazvali absurdním číslem, RS5 je ale na váze ještě o 500 kg jinde.
Samozřejmě, někteří nám nevěří, že plug-in hybrid nevykoná zázrak, nepopře fyziku a prohraje, takový můžeme ukázat jiný, bratrovražedný souboj. V něm právě proti 550koňové verzi BMW M3 Touring nastoupilo nové BMW M5 Touring se stejným typem pohonu. Není o tolik těžší než RS5 (asi metrák), navíc má osmiválec a celkem 727 koní výkonu. Je tedy o asi 180 koní silnější, než M3, navíc má pro lepší starty onen elektrický pohon, který umí pomoci i s brzdami. To musí být výhra, no ne?
Srovnání Carwow níže vám ukáže, že ani náhodou. Ani náhodou. M5 prohraje úplně všechno krom půlmílové akcelerace s letmým startem, kde se ve vysoké rychlosti projeví přece jen o dost vyšší maximální výkon. A i tak je rozdíl nepatrný. Jinak? Prohra za prohrou, nejdrtivější při deceleraci, zastavit 2,5tunový parník není jen tak. A to je třeba dodat, že M5 měla vždy nabité baterky, takže celých 727 koní. Jak se vybíjí, zůstane jí dokonce méně výkonu než M3 na stále stejnou hmotnost. To pak bude teprve fiasko...
Koho takto napadlo dělat sportovní auta, netušíme. Ale nechceme ani jedno z nich, ani jedno.
Nová M5 Touring má výkon až 727 koní, jenže je nestálý a spojuje ho s 2,5tunovou hmotností. Foto: BMW
To pak snadno prohrává ve sprintech s beztak těžkým, ale pořád o asi 600 kg lehčím BMW M3 Touring CS s 550 koňmi, které je morálně vozem z konce minulé dekády. Foto: Audi
Zdroj: Carwow@Youtube
Bleskovky
- Padl světový rekord v akceleraci aut poháněných přes kola. Podívejte se, jak tento stroj zrychlí z 0 na 555 km/h pod 4 sekundy
před 5 hodinami
- Otylé nové BMW M5 je tak těžké, že mu doslova upadla pneumatika z kola během driftování
před 7 hodinami
- Sprint BMW M5 kombi proti o 180 koní slabšímu BMW M3 tragikomicky vykresluje absurditu moderních hybridních „sportovních parníků”
včera
Nejnovější články
- VW bez nástupce zařízl auto, které se u nás loni prodávalo o desítky procent líp než všechny jeho elektromobily dohromady
před hodinou
- Do dražby jdou poslední auta, která zůstala ve zkrachovalé továrně Saabu, je to poslední šance vlastnit některé z jeho vozů jako první
před 2 hodinami
- Přelomový nový Jaguar odhalil své finální jméno. Jde do podstaty věci, zbytek ukáže o víkendu
před 4 hodinami
- Padl světový rekord v akceleraci aut poháněných přes kola. Podívejte se, jak tento stroj zrychlí z 0 na 555 km/h pod 4 sekundy
před 5 hodinami
- Elektromobily ničí dekády budovanou pověst německých aut, studie Berylls to ukazuje ve smutně jednoznačné nahotě
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 05.13. 13:29 - pavproch
- Politický koutek 05.13. 13:06 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 05.12. 21:14 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 05.12. 19:39 - Stepan
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.12. 19:22 - abgx1
- VZKAZY 05.12. 18:19 - Brus
- Spotřeba oleje - Audi A3 8V 2.0tfsi 3.gen 140kW 05.12. 17:55 - Dawe227
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 05.11. 20:25 - Stepan