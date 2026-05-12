Sprint BMW M5 kombi proti o 180 koní slabšímu BMW M3 tragikomicky vykresluje absurditu moderních hybridních „sportovních parníků”

O generaci novější auto s o tolik vyšším výkonem by starší, slabší a v nižší dynamické lize hrající stroj mělo rozmáznout jako přezrálou malinu, realitou je ale pravý opak. Takhle daleko na scestí zašel vývoj moderních sportovních aut.

včera | Petr Miler

Foto: BMW

Posledních pár měsíců jsme celkem dost času věnovali vykreslování technické stupidity nového Audi RS5. Ingolstadtská automobilka u nové generace svého ikonického sportovního kombíku RS5 nepochopitelně přešla nejen na jeho nové označení, které si historicky spojíme s spíš s kupé, ale především na nové řešení pohonu. Místo ryze spalovacího motoru je vůz plug in-hybridní, což jeho maximální výkon šponuje na zdánlivě ohromujících 639 koní. Ty vás ale budou brát u srdce jen do chvíle, než zjistíte, jakou část má na povel nestálá elektrická „složka” pohonu. A že auto kvůli tomu váží skoro 2,4 tuny v základu.

To je naprosto neuvěřitelné číslo, které novinku činí předem marnou i vedle předchozí RS4, s jejími posledními evolucemi dynamicky prohrává už na papíře. A ještě marnější vedle ještě schopnější konkurence, zejména pak BMW M3 Touring, které nabízí v závislosti na verzi až 550 stálých koní na 1 850 kg hmotnosti. To bychom dřív nazvali absurdním číslem, RS5 je ale na váze ještě o 500 kg jinde.

Samozřejmě, někteří nám nevěří, že plug-in hybrid nevykoná zázrak, nepopře fyziku a prohraje, takový můžeme ukázat jiný, bratrovražedný souboj. V něm právě proti 550koňové verzi BMW M3 Touring nastoupilo nové BMW M5 Touring se stejným typem pohonu. Není o tolik těžší než RS5 (asi metrák), navíc má osmiválec a celkem 727 koní výkonu. Je tedy o asi 180 koní silnější, než M3, navíc má pro lepší starty onen elektrický pohon, který umí pomoci i s brzdami. To musí být výhra, no ne?

Srovnání Carwow níže vám ukáže, že ani náhodou. Ani náhodou. M5 prohraje úplně všechno krom půlmílové akcelerace s letmým startem, kde se ve vysoké rychlosti projeví přece jen o dost vyšší maximální výkon. A i tak je rozdíl nepatrný. Jinak? Prohra za prohrou, nejdrtivější při deceleraci, zastavit 2,5tunový parník není jen tak. A to je třeba dodat, že M5 měla vždy nabité baterky, takže celých 727 koní. Jak se vybíjí, zůstane jí dokonce méně výkonu než M3 na stále stejnou hmotnost. To pak bude teprve fiasko...

Koho takto napadlo dělat sportovní auta, netušíme. Ale nechceme ani jedno z nich, ani jedno.


Nová M5 Touring má výkon až 727 koní, jenže je nestálý a spojuje ho s 2,5tunovou hmotností. Foto: BMW

To pak snadno prohrává ve sprintech s beztak těžkým, ale pořád o asi 600 kg lehčím BMW M3 Touring CS s 550 koňmi, které je morálně vozem z konce minulé dekády. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

