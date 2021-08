Srovnání dvou nejlépe zrychlujících silničních aut světa skončilo totálním debaklem včera | Petr Miler

/ Foto: Rimac Automobili/Tesla, koláž Autoforum.cz

Na jednu stranu je to fascinující podívaná. Na tu druhou ale nelze z hlavy vyhnat myšlenky na pomíjivost a jistou nesmyslnost soupeření právě v této oblasti.

Před pár dny jsme vám ukázali, jak akceleruje nové nejlépe zrychlující auto světa na sprinterské dráze. A bylo to něco. Rimac Nevera na silničních pneumatikách Michelin Pilot Sport 4S dokázal zdolat čtvrtmíli za certifikovaných 8,582 sekundy s koncovou rychlostí 167,51 mph, tedy 269,58 km/h. To jsou u silničních aut dosud nepoznaná čísla, která všechny stávající rekordy překonávají o parník.

Nevera se dostala do rukou Brookse Weisblata z Dragtimes, a tak nešlo čekat, že by vůz nepostavil do klání ve sprintu také s něčím jiným než se stopkami. Ale s čím? Takové Bugatti by se alespoň nějak chytalo, ovšem dostat se k autu této značky resp. majiteli, který bude svolný trápit jej na sprinterské dráze, není snadné. Brooks tak, nikoli překvapivě, sehnal do party Teslu Model S Plaid, tedy druhé nejlépe zrychlující silniční auto světa. A party mohla začít.

Čekáte strhující bitvu, drama, souboj titánů? Zklameme vás, výsledkem je totální debakl, který z Tesly udělal statistu. Není to v podstatě ani zábavné, ani zajímavé, dokud se nepodíváte na absurdní časy, kterých oba vozy dosahují a uvědomíte si, v jakých sférách se pohybujeme. Nejrychlejší auta, se kterými jsem měl možnost v životě jet, zvládala akceleraci na 400 metrů okolo 9,6 až 9,7 sekundy a byl to už skutečně „rachot”. Tady se ale bavíme o sprintu, ve kterém Tesla zvládá čtvrtmíli za 9,3 sekundy, což je ještě o třídu lepší výsledek. A Rimac za 8,6, což je o další dvě třídy lepší čas.

Proto také vše působí tak, jak to působí - 0,7 sekundy je v těchto sférách skutečně obrovský rozdíl. Na jednu stranu je tak třeba žasnout nad tím, co je dnes také technicky možné, na tu druhou je ale nevyhnutelně třeba se ptát, k čemu to vlastně je. Nejsou tak dávno časy, kdy slabší Tesly takto ujížděly Ferrari a vypadalo to stejně v opačném gardu, akorát v o pár sekund déle trvajícím provedení. Pak začali vládnout jiní, pak zase Tesla, teď Teslu zašlapává do země Rimac, co bude dál? Příště jej porazí Tesla Model H za 8,0 s, tu pak Rimac Cizoloh za 7,5 s... Bude to pořád to samé dokola, jedno auto bude o pár délek vzadu, jen celé představení bude kratší a kratší.

Jako nadšení řidiči oceníme více jiné věci než zrychlení v přímce, jakkoli i to je důležitou součástí hry. Udělat poutavé, super rychlé a zábavné auto jde ovšem i z toho, které zvládá čtvrtmíli za 11 sekund, soustředit se jen na akceleraci je trochu laciná zábava a dnešní srovnání to jasně připomíná.

Rimac Nevera je ve sprintech skutečně jasným králem, ... Foto: Rimac Automobili



...i Teslu Model S Plaid drtí rozdílem několika tříd. Foto: Tesla

Zdroj: DragTimes@Youtube

Petr Miler