Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich

Tahle auta jsou v dnešní nabídce obecně raritou a brali bychom kterékoli z nich bez ohledu na výsledek tohoto klání. Ale přesto - jak to dopadne, když se na jedné startovní čáře vedle sebe sejdou devětsetjedenáctky ve verzích GT3, GT3 RS i GT3 Touring?

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Porsche

Tahle auta jsou v dnešní nabídce obecně raritou a brali bychom kterékoli z nich bez ohledu na výsledek tohoto klání. Ale přesto - jak to dopadne, když se na jedné startovní čáře vedle sebe sejdou devětsetjedenáctky ve verzích GT3, GT3 RS i GT3 Touring?

Srovnávací souboje mívají za cíl nalézt vítěze a poražené, oddělit zrno od plev. Čas od času ale může dojít i na takové, u kterých vám výsledek bude docela ukradený. Spíše si užijete závod samotný a pohled na šachovnicovou vlajku ve vás ani nevzbudí nadšení, to spíš smutek. Zvláště pokud v ten moment ještě dojdete k poznání, že podobný souboj se příště už nemusí opakovat.

Takové pocity vyvolává nejnovější srovnání z dílen britského Carwow. Mat Watson a spol. totiž na startovní čáru postavili opravdu zajímavé trio, a sice výchozí Porsche 911 GT3 vedle ještě ostřejší GT3 RS a naopak umírněnější GT3 Touring. Každý z těchto vozů používá atmosféricky plněný plochý šestiválec o objemu 4,0 litru, liší se pouze jeho naladění. V případě obou GT3 tu máme 510 koní, u vrcholného RS je jich o 15 víc. Jejich aerodynamické úpravy pak Mat definuje přesně - RS má velké křídlo, GT3 prostřední křídlo a Touring žádné křídlo.

Můžeme vám rovnou prozradit, že nejvýkonnější vůz daný souboj vyhrál, čtvrtmíli totiž zdolal za rovných 11 sekund, zatímco okřídlené GT3 potřebovalo o tři desetiny navíc a Touring o čtyři. Jenže je to důležité? Ani v nejmenším, na takové drobnosti majitelé příliš nehledí. Spíše se rozhodují na základě toho, zda chtějí s vozem vyrážet hlavně na silnici (Touring) nebo na okruhy (GT3 RS). Nebo zkrátka volí zlatou střední cestu (GT3).

Pokaždé si pak užívají spíš v zatáčkách než v přímém směru, ostatně v takovou chvíli je pro ně vhodnější třeba nové Turbo S, která se dostane na stovku za 2,4 sekundy. „GéTéčka“ mají spíše vybudit radost z ježdění, čemuž ostatně odpovídá i jejich úchvatný soundtrack - však si poslechněte moment, kdy všechny tři vozy startují, to je bzukot na úrovni včelí árie. A také tomu odpovídá možnost zvolit do obou GT3 také manuální převodovku, tu bohužel ani jeden z vozů neměl. I tak je na co koukat a co poslouchat.


911 GT3 RS zvládá čtvrtmíli rychleji než jeho o 15 koní slabší sourozenci, i když vlastně až poté, co se mu pořádně zahřejí pneumatiky. Foto: Porsche

Z dvojice 911 GT3... Foto: Porsche

...a jen mírně odlišné 911 GT3 Touring pak kupodivu za delší kus provazu tahá okřídlená verze, a to navzdory vyššímu odporu vzduchu. Rozdíly jsou ale obecně minimální, škoda, že volitelnou manuální převodovku nemělo ani jedno z aut. Foto: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.