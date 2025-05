Srovnání s Ferrari teprve ukázalo nesmyslnost nového BMW M5. Už nikdy nebude jako dřív, říká úpravce před 10 hodinami | Petr Miler

Je to dokonalý symbol toho, do jak slepých uliček se nechal zahnat evropský automobilový průmysl. Konstrukce tohoto auta nedává z racionálního hlediska absolutně žádný smysl a jeho srovnání s Ferrari v upraveném 1000koňovém provedení to ukazuje v plné nahotě.

Srovnávat BMW s Ferrari působí na první pohled nepatřičně, však jde o auta úplně jiných kategorií a zaměřeni, v neposlední řadě i cenových třid. Platí to i v případě současného BMW M5, které s cenou od 3 711 500 Kč není levné podle jakékoli fantazie. Ferrari SF90 je ale snadno ještě třikrát dražším vozem.

Co tedy tato auta spojuje? Může to být výkon. Nová M5 G90 je už v sériové verzi pekelně výkonná (až 727 koní), s relativně levnou úpravou za asi 200 tisíc korun (jasně, není to málo peněz, ale vzhledem k ceně vozu to není mnoho) ovšem její výkon snadno přesáhne magických 1 000 koní. A právě tolik má i SF90, která se M5 postavila na start tradičního letištního sprintu z dílen kolegů z Carwow.

Můžete nyní říci, že to je stejně pitomost, protože výkon není vše. Ale pozor, předchozí M5 G30 po úpravě na stejných 1 000 koní byla s to zdolat sprint v úplně stejném čase (9,6 sekundy) jako právě Ferrari SF90, neboť váží skoro stejně (okolo 1,8 tuny) a tahle disciplína není o mnoho víc než výkon lomeno hmotnost krát schopnost s takto rozdanými kartami dobře pracovat. Nová M5 má ale ve srovnání se svým předchůdcem víc jak 600kilovou (!, nepřestává nás to udivovat) nadváhu a od SF90 dostává navzdory srovnatelnému výkonu totální „čočku” ve všem. A je dramaticky pomalejší i než předchozí M5 upravená podobně levně na 800 koní. To je zas jednou výmluvné jako máloco jiného.

Však považte, BMW zabilo celou M5 elektrickou částí pohonu jen proto, aby dosáhlo nižší papírové spotřeby a dál absolutně ničeho. Auto je těžké, auto je relativně pomalé, auto je bezcharakterní a úpravce říká, že tohle je spíš něco jako M7 a nikdy, po jakékoli úpravě to nebude auto jako předchozí M5, která je prostě lepším vozem. Protože hmotnost. BMW stvořilo ryzí nesmysl postavený kolem euronorem a jsme naprosto přesvědčeni, že se mu to vrátí i s úroky, jakmile publikum prozře a pochopí, že tohle není a nebude „další M5”. Bude to parodie na německou legendu a brutální cenový propadák nejprve kvůli své nemohoucnosti a pak i kvůli omezené životnosti jedné z nejdražších částí nového pohonu.

Je to další auto, u kterého si racionálně uvažující nadšenec do BMW může ve svém nákupním seznamu poznamenat jediné slovo: „Nikdy!” Ale opravdu nikdy, je to nesmysl na druhou a níže přiložené srovnání se vším okolo to zas jednou ukazuje v plné nahotě.

