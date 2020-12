Srovnání třech typů pohonu nového Golfu na Autobahnu ukazuje marnost zdánlivé moderny před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Vše se nejlépe ukáže, když si s ním sami sjedete. Pokud jste ale zatím neměli to štěstí, přímé srovnání Volkswagenů Golf GTI, GTD a GTE naznačuje, jak složitý bude mít hybridní typ boj o místo na slunci.

Jen málokterá jiná auta nás v posledních letech zklamala tak moc, jako plug-in hybridní modely koncernu Volkswagen. Je celkem jedno, jestli se jedná o Passat GTE, Superb iV, Octavii RS iV nebo třeba Golf GTE, který dnes uvidíte v akci, ve všech případech lze říci jediné - „koncern” vám za vyšší cenu prodá horší auta.

Vůbec přitom nemusíme řešit detaily jejich pohonu, tyto modely jsou z jakéhokoli relevantního pohledu uživatelsky podstatně horší než ostatní verze stejné řady a je obtížné se nad to povznést. Přidaná hmotnost devastuje jízdní vlastnosti i komfort podvozku, nevyzpytatelné zapojování elektromotoru do práce při akceleraci i brzdění komplikuje ovladatelnost a při řízení těchto verzí se obtížně zbavujete pocitu jakési nedoladěnosti. Není to příjemné nejen pro řidiče, který rád řídí, ale ani pro posádku, které je celkem ukradené, jak moc vám jako řidiči auto je či není příjemné.

Ve výsledku vám toho v rukou zůstane opravdu málo, neboť jde o jedny z nejdražších verzí, při kterých vás chvíli bude bavit to, že umí jet potichu bez zapojení spalovacího motoru a chvíli představa, že podobně složitou práci dnes asi mají piloti Formule 1, když musí třeba při každé deceleraci bryskně reagovat na to, kdy se do práce přestane zapojovat elektrický motor. Pak už ale zbude jen marnost z opravdu složité ovladatelnosti, horších jízdních vlastností a horšího komfortu. A pak je tu ještě jeden aspekt - dynamika.

Ve všech případech by mělo jít o relativně rychlá auta s výkonem přes 200 koní. Ona dokáží zabrat, jen na jejich dynamiku není spoleh, neboť vše funguje podle papírových předpokladů pouze tehdy, kdy máte dostatečně nabité akumulátory. A zvolený ten správný jízdní režim, který plně využívá výkonu elektromotoru. A ani když vše funguje na jedničku, nemáte pod palcem auto hodné výbušnosti deklarovaného výkonu, neboť je zkrátka citelně těžší. Nakonec se tak ptáte: Nejelo by tohle auto lépe, kdyby žádný elektrický motor nemělo a zbyl jen jinak naladěný „spalovák”?

Částečnou odpověď dává srovnání Golfů GTI, GTD a GTE na německé dálnici, o které se postaral člověk stojící za kanálem Automann-TV na Youtube. Všechny verze měl k dispozici s automatickými převodovkami, a tak je srovnal hlavně v akceleraci ze 100 na 200 km/h - na 200 proto, že za touto hranicí jede výrazněji jen GTI, GTD už moc ne a GTE už se nechce skoro vůbec.

GTI je v něm jasně nejrychlejší, i když má stejný maximální výkon jako GTE - ze 100 na 200 km/ zrychlí za 15,9 sekundy. Druhé je GTE s 18 sekundami, poslední GTD s 20,6 s. Nevypadá to pro GTE až tak marně, je ale třeba si pamatovat jednu věc - tohle představení hybrid zvládne možná dvakrát, pak už ne, nemá na to energii. Navíc autor srovnání přiznává, že v průběhu akcelerace musel u GTE opakovaně ubrat a přidat plyn, neboť jen tak elektromotor opakovaně využije maxima svých možností, s „jedním plným plynem” je srovnatelný s GTD.

Vedle toho s GTD i GTI můžete stejně akcelerovat donekonečna a nepochybujeme ani na vteřinu o tom, že GTD bude podstatně provozně efektivnější - GTE si ve výsledku bude muset po naprostou většinu dálniční cesty vystačit s motorem 1,4 TSI a jeho spotřeba bude s těžším hybridním autem podle našich zkušeností přibližně dvojnásobná. Tohle prostě nedává smysl - chcete-li rychlost, je tu GTI, chcete-li efektivitu, je tu GTD. GTE je těžší, pomalejší, hůře ovladatelný, méně komfortní, z hlediska dynamiky náladový a z hlediska efektivity dlouhodobě nejméně efektivní stroj. Proč ho chtít za nejvíc peněz? Toto není moderna, ale mizérie a i krátké video níže s jeho komentářem to naznačuje - praktická zkušenost je jen horší.

Srovnání Golfu GTI... Foto: Volkswagen



...s verzí GTD... Foto: Volkswagen



...a hybridem GTE jen ukazuje, jakou marnost poslední varianta představuje. Je to prostě horší auto a ani dynamikou v přímce nedokáže ohromit. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automann-TV@Youtube

Petr Miler