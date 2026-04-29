Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit

Ubohost nového Céčka W520 teprve vynikne, když si ho postavíme vedle docela obyčejného provedení dosavadní generace W206. A to je třeba říci, že už stávající verze platí za otylé auto, které prodeje někdejšího bestselleru poslalo do kopru.

včera | Petr Miler

Foto: Mercedes-Benz, koláž Autoforum.cz

Pravidelně mluvíme o tom, že německé prémiové automobilky od sebe rády opisují. Když něco udělá jedna, ať je to sebevětší hloupost, ta druhá to preventivně raději zopakuje, aby se nestalo, že jí něco uniklo. Už jsme si na to zvykli a nakonec na tom není nic až tak zvláštního, nově se ale zdá, že se přinejmenším Mercedes od BMW inspiroval v jedné ne zcela obvyklé věci. A dotáhl to snad ještě dál.

Mnichov v posledních už snad dekádách proslul tím, že se nové generace zejména některých jeho auta stávají tou nejlepší reklamou na vozy, které nabízel před tím. A to přesto, že ty samy neplatily za žádné obdivované pecky. Pro příklad nemusíme chodit daleko - současné, čerstvě inovované BMW řady 7 je tak kontroverzní stroj, že vedle něj předchozí faceliftované provedení s ledvinkami viditelnými až z Pluta vypadá jako krásné, elegantní, nadčasové a tradičně pojaté auto. A to se ani nebavíme o technice - do předchozí sedmy jste mohli mít i motory V12, V8, diesel 50d a další libůstky, dnes v Evropě končíte na šestiválcovém hybridu a „polib mi čau”, jak by řekl Marek Vašut.

U Mercedesu tomu tak dlouho nebylo, tento týden představená třída C generace Peppa Pig, pardon W520 je ale jako z katalogu mnichovských dobrot. Už dosavadní Céčko W206 je totiž velmi kontroverzní auto. Nikoli vnějším designem, ten se snad vždy líbil, ale technicky ano a interiérem též. Nikdy nenabídlo jediný ani šestiválcový motor, přesto zejména ve verzích jako hybridní C300de váží naprosto absurdních 2 120 kg. A vrcholné C63 AMG na tom není skoro ani o trochu líp, to je vážně sporťák jako stehno. Ježe hůř prostě může být vždy.

Nová třída C je tak nehorázně těžká, až jsme to museli vypíchnout ve vlastním článku a interiér přeplácaný displeji mění za vnitřek ještě víc přeplácaný displejem. Vypadá jako laciné digitálky z vietnamské tržnice, starší model je najednou hodnotné luxusní zboží. A vnější design? No posuďte sami, pro jeho zhodnocení jsme připravili galerii níže. Podle nás je novinka vážně mimořádně nehomogenní, neelegantní, nafouklá a zejména velmi vysoká. Staré Céčko je najednou top fit krasavec vedle nafukovacího hradu hrajícího si na stejný vůz.

Dodejme, že jedno auto zatím nenahrazuje druhé, ač jistě původně mělo, to si Mercedes ve své současné situaci nedovolí. Celkovým prodejům by tedy novinka mohla prospět - nejenže něco přidá, ale bude vážně dobrou reklamou na to, co ještě také koupit jde, protože W206 je najednou vážně docela atraktivní zboží. Takový C200d, obyčejné auto vážící pod 1,7 tuny s naftovým motorem, které už nástupce stěží dostane, hmm... A to je prosím vůz, který poslal třídu C prodejně do kolen - letos je až šestým (!) nejprodávanějším Mercedesem v Evropě dokonce i za třídou E a prodejně o dalších skoro 10 procent z roku na rok klesá. Nežijeme my to v bizarní době?

Přímé vizuální srovnání Mercedesů C W520 a W206


Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

