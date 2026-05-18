Stačí překvapivě málo, aby až trochu ohyzdné Ferrari F80 najednou působilo jako atraktivní stroj

Člověk se až musí ptát, kam designéři Ferrari dali hlavu, když novému vrcholnému modelu nadělili obří černou „pásku přes oči”. Kdyby mělo jít o nějaký pohřební speciál, dalo by se to chápat, ničím takovým ale tohle auto není. A bez tohoto prvku vypadá asi o tisíc procent líp.

před 10 hodinami | Petr Miler

Foto: Ferrari

Člověk se až musí ptát, kam designéři Ferrari dali hlavu, když novému vrcholnému modelu nadělili obří černou „pásku přes oči”. Kdyby mělo jít o nějaký pohřební speciál, dalo by se to chápat, ničím takovým ale tohle auto není. A bez tohoto prvku vypadá asi o tisíc procent líp.

Když se řekne F80, automobilovému nadšenci v prvé řadě vytane na mysli předchozí generace BMW M3, která si už nějakou chvíli buduje statut moderní klasiky skrze svou nízkou hmotnost, velmi dobrou ovladatelnost, solidní kvalitu i dostupnost manuálu v jiných než základních verzích. Nic z toho nástupce v podobě generace G80 nemá, jakkoli špatné auto to pořád není.

Od loňska by se ale lidé orientující ve světě aut měli při zmínce o F80 správně ptát: „A kterou myslíte?” Stejně si totiž říká nové vrcholné Ferrari, které se ale dosud zdaleka tak dobře jako předchozí BMW M3 nezapsalo. Je to totiž šestiválcové auto, což tradiční klientela u tak vysoko postaveného modelu nenese libě. A možná ještě významněji není vizuálně vůbec atraktivní.

Na komplikované základní linie bychom si snad ještě zvykli, jakoukoli snahu o líbivost ale u tohoto stroje zabíjí (u Ferrari v poslední době až nepochopitelně oblíbený) černý pruh přes obě přední světla a prostor mezi nimi. Chápeme odkaz na některé historické modely, pro které byl tento prvek typický, Italové ale najednou získali pocit, že tahle věc je tím, co učiní každé jejich auto atraktivním. A podle nás se hluboce zmýlili.

Ferrari F80 může být skvělý stroj, Lewis Hamilton říká, že je, ale s tímto designem bude vždy velkou částí publika odmítaný. Dá se mu pomoci? Kupodivu ano a kupodivu velmi snadno. Už po odhalení F80 si někteří začali hrát s myšlenkou, jak by vůz mohl vypadat bez „pásky přes oči” a... namalované na počítači nevypadalo to marně. Nezdálo se ale, že by to dělalo z noci den. Nyní ale po odstranění téměř celé té černoty (nevíme, zda továrním nebo dodatečném) sáhl jeden z monackých majitelů skutečných vozu. A trefil desítku.

Podívejte se sami na fotky a videa s tímto konkrétním autem níže, najednou vypadá snad i lákavě, výjimečně, prostě jako Ferrari z řady F. Třeba to uvidíte jinak, za nás je to ale najednou hvězda bulvárů, jak byste u aut oblíbených v Monaku čekali.


Stačí překvapivě málo, aby až trochu ohyzdné Ferrari F80 najednou působilo jako atraktivní stroj
Ferrari F80 technikou neuchvátí nikdy, vzhledem by ale po odstranění černého pruhu z přídě mohlo. Podívejte se na výsledek níže. Foto: Ferrari

Zdroj: hypewhip@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

