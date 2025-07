Stačí skutečně velmi, velmi málo, aby nejnovější Ferrari vypadalo dokonale věrohodně jako nová Toyota před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari, koláž Autoforum.cz

Tak schválně, na co se zrovna teď díváte? Je to nové Ferrari? Anebo roky stará Toyota? Tušíme, že pokud nevíte, že se jedná o upravenou fotku italské automobilky, nemáte podle čeho s jistotou odpovědět. Tak moc podobně pojatá dnes auta obou výrobců jsou.

Někteří nám hned začali spílat, když jsme to udělali, ale vážně jsme nemohli jinak. Ferrari tento týden ukázalo faceliftovanou Romu s novým jménem a její příď zmastilo tak, že vypadá jako Toyota. Lépe to říci nejde, ostatně designové přešlapy jsou pro italskou automobilku v poslední době dost typické. Ferrari je pro mnohé něco jako náboženství, a tak to odmítají přijmout, racionálně vzato to tak ale je. A nejsme jediní, kdo si to myslí.

Nám už dobře známý designér Theophilus Chin, který si dnes na internetu říká Theottle, si dal tu práci... No vlastně si nedal skoro žádnou práci a pár tahy digitálním štětcem upravil nové Ferrari Amalfi tak, že vypadá jako nová Toyora Supra. Nebo Celica. Nebo cokoli sportovního. A není to vlastně ani trochu žert, třebaže to poněkud komicky zní - zaměnitelnost pojetí Amalfi je zkrátka taková, že z něj Ferrari (zvlášť pak v oné béžové barvě) dělá v podstatě už jen logo.

Podívejte se ostatně na italskou novinku znovu sami a srovnejte si ji s dnes už léta starým Priusem. A přidáváme i fotky modelu Crown Sport, který je též velmi podobně pojatý, třebaže vyšší stavba posouvá dojem trochu jinam. Ale když si to odmyslíte? Neříkejte, že tohle nejsou noví kandidáti na soutěže typu „najděte 5 rozdílů”.

Pochopitelně, někteří mohou namítnout, že Ferrari neokopírovalo Toyotu, ale Toyota okopírovala Ferrari, protože Crown Sport přišel až po SUV Purosangue. Správná poznámka, určitě, ale není to nakonec jedno? Italové už v případě Amalfi byli v pozici, kdy ví, co Toyota dělá, a tento dojem s novinkou neměli připustit - mohli ho udělat jinak. Ale posuďte sami, klíčové vstupy pro posouzení přidáváme.

Nové Ferrari Amalfi... Foto: Ferrari



...se zepředu skutečně hodně podobá i Toyotě Prius... Foto: Toyota



...nebo Crown Sport. Na Ferrari stačí vyměnit logo a sáhnout na pár detailů, aby záměna byla dokonalá. Foto: Toyota

Zdroj: Theottle@Instagram

Petr Miler

