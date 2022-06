Starosta New Yorku nechal zničit zabavené motorky buldozerem a čekal potlesk, přišlo něco úplně jiného před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: NYC Mayors Office, tiskové materiály

Podobně neuvěřitelně hloupé demonstrace síly známe z rozvojových zemí, vidět ale něco takového dít se v USA? To je skoro za hranicí uvěřitelnosti, jenže stalo se to. A ač to starosta stále považuje za dobrý nápad, lidé jsou převážně jiného názoru.

Na některé kroky politiků nelze nahlížet jinak než jako na čirý populismus. Pokud si navíc uvědomíme, že jsou to zejména oni, kdo vyhlašují válku klimatickým změnám, pak jde i o kroky neskutečně kontraproduktivní. V jejich rámci totiž dochází jen a pouze ke zbytečnému plýtvání zdroji. Nově lze jen se zvednutým obočím hledět na krok starosty New Yorku Erica Adamse, který se rozhodl, že nechá demonstrativně zničit stovku motorek a čtyřkolek, které město zabavilo.

Podobně ubohé demonstrace síly známe z rozvojových zemí, v USA přece jen zaskočí. Adams k akci uvedl: „Zkonfiskované dopravní prostředky nejsou pouze otravné a obtěžující, ale zároveň extrémně nebezpečné. Víme to. Neustále je vidíme a v noci hlavně slyšíme. Vidíme, že se jich po našich ulicích pohybuje velké množství a chceme vyslat jasný vzkaz, že něco takového je nepřijatelné,“ řekl ve svém projevu, racionální smysl celé akce tím ale neosvětlil ani za mák. Pokud majitelé těchto strojů s nimi nakládali způsobem, který opravňuje k jejich zabavení, pak byly zabaveny a problém byl vyřešen už tím. Co změní jejich pozdější teatrální zničení? Majitelům už to může být jedno, stejně jim nepatří.

Adams čekal obdiv, dočkal se ale pravého opaku. Lidé v reakci na zničení zabavených strojů vesměs uvádí to, co napadne každého průměrně inteligentního člověka - že mohly být prodány v aukci, i kdyby to mělo být na náhradní díly. Přesně to bychom do New Yorku vzkázali i my. Nedá se totiž předpokládat, že by demonstrativní akce znamenala cokoli víc než samotné zabavení.

Sám starosta navíc uvedl, že „mnoho těchto motorek ani není pojištěno. Pokud tedy dojde na srážku s chodcem, musí si dotyčný uhradit veškeré náklady spojené s ošetřením z vlastní kapsy“. Právě proto by aukce zabavených strojů měla mnohem pozitivnější dopad, neboť z výtěžku z prodeje by mohly být hrazeny nemocniční účty. Takto ovšem město ještě muselo sáhnout do své poklady, aby zaplatilo jak buldozer, který motorky a čtyřkolky převálcoval, tak jejich ekologickou likvidaci, který bude po zničení dražší (neboť je komplikovanější) než před ním. Tomu se říká čistá prohra.

Lze už jen dodat, že v loňském roce ve srovnání s předchozím období vzrostl počet mrtvých v New Yorku při dopravních nehodách o 44 procent. Motorky a čtyřkolky však tento posun na svědomí rozhodně nemají, jak dokládá další údaj - počet obětí sražených SUV se totiž zvýšil o 42 procent. Přesto však Adams těmto vozům válku nevyhlásil, místo toho uvedl, že nechá zničit všech 900 loni zabavených strojů, aby „již nikdy nemohly terorizovat naše město“. Opravdu chytrý přístup.

Starosta New Yorku se rozhodl vyhlásit válku motorkám a čtyřkolkám, které dle jeho slov terorizují obyvatele města. Ti ovšem mnohem častěji než kdy dříve umírají pod koly velkých SUV. To však Erica Adamse nechává chladným, stejně jako mu nedochází, že zničení po zabavení už neřeší vůbec nic, jen škodí. Foto: NYC Mayors Office, tiskové materiály

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.