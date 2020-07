Starší Ferrari v 310 km/h na Autobahnu ukázalo, že láska k motorům bez turba nemůže zrezivět před hodinou | Petr Prokopec

Na papíře dnes F430 ohromí výkonem či dynamikou jen stěží. Ovšem zpoza volantu se jeho 490 koní projevuje zcela jinak, i proto si je majitel stále užívá.

Ferrari F430 je vůbec posledním osmiválcovým kupé slavné italské značky, který byl k mání s manuální převodovkou. Jako takové má asi navždy jisté členství v Automobilové síni slávy, byť je samozřejmě třeba dodat, že po třech pedálech a „fofrklacku“ mnoho lidí nesáhlo. To ale na druhou stranu udělalo z těch, kteří takové exempláře vlastní, udělalo o něco bohatší lidí, neboť za manuální Ferrari F430 se dnes připlácí a dá se očekávat, že do budoucna se cenové nůžky mezi verzemi s ručním řazením a automatem (či sekvencí, chcete-li) F1 budou jen rozevírat.

Koncert tří pedálů, dvou nohou a jedné ruky pohybující se nad středovým tunelem si ovšem dnes bohužel vychutnat nemůžete, místo toho vám naservírujeme „pouze“ jízdu varianty osazené šestistupňovým automatem. Jsme si nicméně jisti, že truchlit dlouho nebudete, neboť jekot atmosférického 4,3litrového motoru F136 vám během chvíle zježí chloupky za krkem. Přesně to samé se nejspíše při každé projížďce děje i majiteli vozu, a proto jej z garáže vytahuje opakovaně, díky čemuž tu máme poměrně vysoký nájezd okolo 67 tisíc km.

Zmiňovaná jednotka přitom produkuje 490 koní v 8 500 otáčkách a 465 Nm točivého momentu při 5 200 ot./min. To samozřejmě nejsou čísla, ze kterých by se dnes lidem rozklepala kolena, výrobci dnes nabízejí rodinné kombíky s vyššími výkony. Na druhou stranu jsou ovšem spojena s nepříliš vysokou hmotností 1 517 kilogramů, díky čemuž stříbrně lakované kupé zvládá stovku za 3,9 sekundy. Tím by již ohromit mohlo, stejně jako maximálkou 315 km/h, ke které se na přiloženém videu přiblíží.

Musíme přitom zmínit, že za tak působivou dynamikou nestojí jen motor, ale rovněž třeba aerodynamika či pneumatiky. Vůči předchozímu provedení F360 totiž nemalou měrou narostl přítlak, zatímco obutí Goodyear Eagle F1 se specifickým „Véčkovým“ vzorem vedlo k vyšší přilnavosti. Za koly připomínajícími Enzo (jenž inspirovalo také zadní světla a kryt motoru) lze pak najít i karbon-keramické brzdy. Zda se však pro ně rozhodl majitel tohoto vozu, bohužel nevíme, stejně jako to, zda zůstal u originálních pneu.

Jízda ve Ferrari F430 je i nadále intenzivní, také díky zvukovému projevu jeho atmosférického osmiválce. Foto: AutoTopNL@Youtube

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Prokopec