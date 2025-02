Startování auta s asi nejlepším čtyřválcem bez turba v historii je zážitek samo sobě, tohle v jiném autě nezažijete před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Zážitku z jízdy v tomto autě se pochopitelně nic nevyrovná, zaujmout ale dokáže nejen tím. Jeho autoři si asi řekli, že když už stvořili něco tak mimořádného, přivést vůz k životu bude divadlo samo o sobě.

Pokud jste někdy řídili Hondu S2000, nejspíš víte, jak moc famózním autem japonský roadster je. Stojí za tím hlavně jeho na první pohled tuctový motor, dvoulitrový čtyřválec. Tohle ale není jeden z mnoha agregátů tohoto ražení, svého času kraloval atmosféricky plněným jednotkám bez ohledu na objem a výkon. V nejvýkonnější verzi pro japonský trh totiž nabízel 125 koní na litr a tedy 250 kobyl celkově, tomu se svého času nedokázalo vyrovnat ani Ferrari. Celé stádo navíc měla na povel výlučně šestistupňová manuální převodovka, která jej posílala na zadní kola, co víc si nadšenec mohl přát?

Čtyřválec s interním označením F20C pochopitelně dostal i technologickou vychytávku jménem VTEC, tedy elektronickou kontrolu variabilního časování a zdvihu ventilů, která spolupracuje se dvěma profily vačkové hřídele. V důsledku toho se S2000 do zhruba šesti tisíc otáček chovala jako klasický sportovní roadster. Poté ovšem došlo k přepnutí na ostrou vačku a propuklo pravé peklo, které si řidič mohl užívat do nějakých 9 000 ot./min. Něco takového vám skutečně nenabídnou ani mnohem dražší supersporty.

Tak exkluzivní zážitky si pochopitelně žádaly i jaksepatří výjimečné entrée. Startování Hondy S2000 je tedy divadlo samo o sobě, jak vám nejlépe připomene přiložené video. Nestačí totiž pouhé stisknutí jediného tlačítka, místo toho je třeba pěkně postaru zastrčit klíček do zdířky na sloupku řízení. Než s ním otočíte, musíte zkontrolovat, zda máte zařazený neutrál. Poté již otočením klíčku aktivujete elektroniku, stisknete spojkový pedál a zmáčknete startovací tlačítko.

Lze samozřejmě říci, že to celé je naprosto zbytečné a zcela by postačil jak finální stisk tlačítka, tak klasické otočení klíčkem, celou proceduru by to jen urychlilo. Jenže stejně tak si technici Hondy mohli říci, že když sáhnou po přeplňovaném motoru, nabídnou klidně 300 nebo 400 koní. Jenže tím by zkrátka S2000 přišla o svou výjimečnost, rázem by nebylo nutné si její dynamiku řádně odpracovat. A tak je nutné si v ní „odpracovat” i start. Je jen dobře, že některé věci jsou prosazeny napříč logice, i to dokáže učinit ježdění s nimi emotivním.

Honda S2000 je dnes kultovní záležitostí, čemuž odpovídají i ceny ojetin. Pokud totiž nějaký kus na prodej vůbec najdete, pod 650 tisíc korun jeho majitel nepůjde, opravdu zachovalé exempláře stojí přes milion. Foto: Honda

Zdroj: EricAtMazda@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.