Starý dobrý osmiválec ve srovnání rozstřílel novou Teslu Model 3 Performance. Nechal ji v prachu úplně ve všem včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

V době, kdy se elektrická auta měla ujímat vlády nad vším, se hra paradoxně spíš vyrovnává. Drobné evoluce dnes už 6 let starého spalovacího auta stačily na to, aby zadupalo do země nedávno zásadně inovovanou Teslu.

Je čas si trochu srovnat měřítka. Když už před brzy 13 léty začala Tesla prodávat svůj Model S, byla to menší revoluce. Elon Musk jako první pochopil, že idea elektromobilu coby plouživého městského přibližovadla za milion korun je neprodejná, a tak image Tesly začal stavět kolem výkonu a dynamiky. A vlastně relativně levného výkonu, relativně levné dynamiky.

Co na tom, že výsledkem byl poník pro jeden trik, který dá pár ran v prvních několika zrychleních v přímce, a jinak s ním nejde jezdit ani dlouhodobě rychle, ani být adekvátně rychlý na okruhu, natož pak pomýšlet na stejnou dynamiku při baterkách nabitých jen z poloviny. V době, kdy vrcholnou filmovou tvorbou je 20sekundový klip na „instáči”, není prostor pro nějaké hluboké myšlenky. Tesly se navíc kvapem zlepšovaly - už ty původní byly rychlé, během pár let školily ve sprintech snad všechna Ferrari. Hotovo dvacet.

Klipů s tím, jak Tesla „pojede” ve sprintu prakticky cokoli, bylo svého času tolik, že se začalo brát jako fakt, že nové výkonné elektromobily jsou automaticky rychlejší než všechno ostatní, i když nemusí být nominálně až tak výkonné a už vůbec ne lehké. Od těch dob ale uběhlo pomalu 10 let a přemýšlíme, kdy naposledy jsme viděli, že nějaký elektromobil ve srovnání tuto pozici s přehledem obhájil. Pořád mohou být rychlejší, pořád jsou tu obtížně vyrovnatelné extrémy jako Model S Plaid, ale aby pro výkonnou verzi elektrického auta bylo srovnání s ne úplně nemožným spalovacím vozem procházkou parkem, to už se neděje. Překvapení jsou spíš opačného ražení.

Evoluce elektromobilů na tomto poli v podstatě ustala. A i když spalovací auta jsou dál vyvíjena jen okrajově, i to málo stačilo na to, aby si měřítka skutečně bylo vhodné znovu srovnat. Dokazuje to i klání nové Tesly Model 3 Performance s dožívajícím Audi RS7. Můžete namítnout, že nejde o úplně srovnatelná auta, ale také je třeba dodat, že Model 3 Performance 2025 je creme de la creme jednoho z nejprodávanějších elektrických aut světa od stále nejhodnotnější automobilky světa v tom nejnovějším provedení, zatímco RS7 je dožívající produkt „mrtvé větve” vývoje od skomírající značky, který se prodává už šestým rokem a brzy vypadne z nabídky. Je to elektrická hypermoderna proti starému dobrému osmiválci.

Můžete také namítnout, že Model 3 je podstatně levnější, mimo udávanou dynamiku je tu ale značná asymetrie vlastností, kdy RS7 je od pohledu v podstatě luxusní křižník, zatímco Model 3 vypadá i v této verzi jako akční almara z prodejny laciného nábytku. RS7 je také zásadně těžší, optikou zkraje zmíněného je to prostě loser. Ve výsledku je to ale Audi, co roznese Teslu na kopytech úplně ve všem, nejostudněji v deceleraci, kde Model 3 předvede svou tradiční slabinu v plné nahotě. Podívejte se na to sami, je to podle nás nakonec důkaz toho, že na elektromobilech se v posledních letech hlavně šetří, aby je zejména tradiční automobilky prodávaly s co nejmenšími ztrátami. A to pak ani Tesla není nucena inovovat za hranici mírného pokroku...

Na Audi RS7 Sportback... Foto: Audi



...byste si ve sprintu proti Tesle Model 3 Performance 2025 asi nevsadili. Chyba, je jasně lepší úplně ve všem, navíc nepůsobí lacině (ač také laciné není). Foto: Tesla

Zdroje: carwow@Youtube, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.