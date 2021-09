Starý hranatý kombík na sprintech zkazil den všem, s 300 km/h za 6 sekund byl k neporažení před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Pokud máte rádi auta, která jsou opravdu rychlá a přitom to nedávají znát, těžko lze při zachování stále tuctového vzhledu zajít dále než sem. Tohle auto je raketa na kolech.

Je snad nemožné být fandou aut a nebýt fascinován rychlostí. Automobily toho pochopitelně umí nabídnout mnohem víc a rychlost pro vás zdaleka nemusí být tím hlavním, ani tomu nejdefensivnějšímu řidiči ale nebudeme věřit, že neocení bryskní akceleraci. I kdyby ji měl využít jednou za týden.

V případě sériových silničních aut dnes lze pomýšlet opravdu na hodně. Vozy jako Tesla Model S Plaid, Porsche 911 Turbo S, tedy extra výkonné, rychlé, přitom každodenní a ještě nějak dostupné vozy dokáží zvládat čtvrtmíli v časech mezi 9 a 10 sekundami, což už je docela bláznivá věc. Koho ale s Porsche nebo Teslou překvapíte na křižovatce? Pokud chcete být opravdu „low-key”, jak by řekli Američané a přitom mířit s dynamickými ambicemi ještě výš, musíte si takové auto postavit sami.

Viděli jsme jich v životě už pár, to na videu níže nás ale dokola rozesmává. Je to staré Volvo řady 240 z 80. let minulého století, ještě ten klasický švédský kombík připomínající více než co jiného krabici na kolech. Dělal se i v silnějších verzích, na dynamiku dnešní 911 Turbo S ale pochopitelně nemůže pomýšlet žádná. Přímo tohle konkrétní auto ji ještě o několik tříd poráží.

Je to fascinující, ani ne 7sekundové představení. Vůz pořád vypadá jako normální staré Volvo, z místa ale vyletí jako čertík z krabičky a naprosto nenuceně se na 400 metrech v čase 6,9 sekundy rozjede na 327 km/h. To je neskutečné, při pohledu na vůz až fyziku popírající, ale přesto reálné. V tomhle autě dělat třístovku za nějakých 6 sekund? Oh la la, ten den na sprintech ve své třídě nemělo konkurenci... Podívejte se na to sami, ale moc nemrkejte, nebo neuvidíte nic, je to skutečně záležitost pár mžiků oka.

Do tohoto auta byste asi řekli kde co, jen ne že zdolá čtvrtmíli za méně než 7 sekund. Ale přesto... Podívejte se na to níže. Ilustrační foto: Volvo

Zdroj: UltraSpeed76@Youtube

Petr Miler