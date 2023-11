Stíhačka Koenigseggu rozezvučela svůj monstrózní motor při testu výkonu, takto zní 1 636 koní v akci před 7 hodinami | Petr Prokopec

I superauta se během poslední dekády stala silnějšími než kdy dříve, víc jak 1 600 koní výkonu je ale pořád extrém. Koenigsegg Jesko právě takovým výkonem disponuje a při ladění pohonné jednotky během výroby zní skutečně trochu jako stíhačka.

Palivo E85 je považováno za ekologické zejména proto, že 85 procent směsi tvoří bioetanol, obnovitelný zdroj energie vyráběný z biomasy. Stará se tak o podstatné snížení emisí CO2, což jen připomíná, že spalovací motory nejsou tím zlem, proti kterému je třeba bojovat pomalu do posledního dechu. Problémem mohou být jen samotné pohonné hmoty, nikoli přímo motory.

E85 je přitom velmi populární ve Švédsku, odkud pochází také automobilka Koenigsegg. Není tak vlastně překvapivé, že motory jejích aut jsou upravené pro spalování tohoto paliva. V důsledku toho mohou rovněž počítat s vyšším výkonem, ve srovnání s běžným benzinem má totiž bioetanol vyšší oktanové číslo (může jít o 100 až 115 oktanů). Problémem je však jeho nižší výhřevnost, což vede ke zvýšení spotřeby až o 30 procent.

Pro nás je ale v tuto chvíli podstatný onen výkon. Christian von Koenigsegg se totiž na novém videu rozhodl provést fanoušky skrze továrnu, kde se vyrábí nové Jesko. To je osazeno dvakrát přeplňovaným pětilitrovým osmiválcem, jenž by dle automobilky měl při spalování běžného benzinu produkovat 1 298 koní a 1 000 Nm, zatímco v případě bioetanolu lze počítat s 1 622 koňmi a 1 500 Nm. Pohled na dynamometr ale ukazuje ještě o něco působivější čísla, monstrózní motor navíc při testu zní tak, jak by správný Koenigsegg měl - jako stíhačka.

Při spalování E85 tak jednotka produkuje 1 636 koní a 1 591 Nm, v případě 95oktanového regulérního benzinu tu pak máme 1 307 koní a 1 266 Nm. O jejich přenos se přitom stará nová devítistupňová převodovka LST, která váží pouhých 90 kilo, i když je její součástí také startér a setrvačník. O její skládání se stará vždy jeden technik, který na každou skříň potřebuje týden času. Stejnou dobu pak trvá montáž motoru, kterou má taktéž na starosti vždy jeden člověk.

Von Koenigsegg přitom poukazuje na drobné detaily, které jen potvrzují, že Švédové jsou při tak malé produkci velcí puntíčkáři. Třeba kované písty zdobí emblém značky. Značka si rovněž na 3D tiskárně tiskne jednotlivé komponenty z Inconelu, ze kterých je následně seskládán výfuk. Jesko je tak skutečný klenot, jehož vznikne pouze 125 kusů. Všechny nepřekvapivě dávno mají svého majitele, přestože cena jednoho kusu startuje na 70 milionech korun.

Vůbec první Jesko bylo zákazníkovi dodáno 31. května letošního roku. Automobilka ročně vyrobí jen 40 až 50 kusů, neboť jen složení převodovky zabere týden a stejný čas vyžaduje i motor. Foto: Koenigsegg

